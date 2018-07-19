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POLÊMICA

Jude Law fala sobre a sexualidade de Dumbledore: 'isso não o define'

Ator britânico interpretará o bruxo e diretor de Hogwarts no longa 'Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald'

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 21:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 21:40
Jude Law interpreta Albus Dumbledore no filme 'Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald ' Crédito: Warner Bros. Entertainment Inc.
O ator Jude Law falou a respeito de seu personagem no filme Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald. No longa, que deve estrear no fim de 2018, ele interpreta nada menos que Albus Dumbledore, diretor da Escola de Magia de Hogwarts, em sua juventude.
Em entrevista à Entertainment Weekly, Law contou que teve o prazer de conversar com J.K. Rowling, autora livros da série Harry Potter e que também assina o roteiro da produção. "Ela me deu uma boa noção da jornada de vida de Albus, quem ele era e o que estava acontecendo naquele momento em sua mente, em seu coração e em seu universo para esta história em particular", disse.
A conversa, claro, incluiu falar sobre a sexualidade de Dumbledore - que era gay, como a própria J.K. Rowling revelou, em 2007. "Dumbledore se apaixonou por Grindelwald e isso só intensificou o horror que sentiu quando ele se tornou o que se tornou", disse a autora na época.
Como já foi antecipado, no entanto, o filme não deve falar sobre a homossexualidade do bruxo.
"Essa foi uma pergunta que eu fiz à Jo [J.K. Rowling] e ela disse 'sim, ele é gay'. Mas a sexualidade de alguém não define a pessoa, e Dumbledore era multifacetado", explica Law. "Este é apenas o segundo filme desta série (...) Nós estamos começando a conhecer Dumbledore neste filme, e obviamente tem muito mais por vir. Aprendemos um pouco sobre seu passado no começo deste filme, e personagens e relacionamentos vão se desdobrar naturalmente", completou.
Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald terá direção de David Yeates e está previsto para ser lançado em novembro de 2018.

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