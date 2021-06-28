AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Luto

Jornalistas e famosos homenageiam Artur Xexéo nas redes sociais

Além dos colegas de trabalho, artistas como Roberta Miranda, Marcelo Adnet, Carol Castro e até o Fluminense lamentaram a morte de Xexéo

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 12:20

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 jun 2021 às 12:20
Morre o escritor e jornalista Artur Xexéo
Morre o escritor e jornalista Artur Xexéo Crédito: Globo/Zé Paulo Cardeal
Jornalista, escritor, cronista, autor teatral e comentarista, Artur Xexéo, de 69 anos, morreu neste domingo, 27, no Rio. O jornalista tinha sido diagnosticado com um linfoma não Hodgkin de células T há duas semanas e na última sexta-feira teve uma parada cardíaca. A notícia foi confirmada pela GloboNews, onde Xexéo trabalhava como comentarista do programa Estúdio I.
O linfoma não Hodgkin é um câncer que tem origem nas células do sistema linfático - parte do sistema imunológico. O jornalista fez a primeira sessão de quimioterapia na última quinta-feira. Na sexta, depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória, foi intubado, e acabou tendo um choque séptico. Ele estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul.
O jornalista Ancelmo Gois, colunista do jornal O Globo, foi o primeiro a dar a notícia da morte do comentarista. Ele definiu o amigo como "um mal humorado muito engraçado", com quem trabalhou nas redações da Veja, do Jornal do Brasil e de O Globo.
"Ele era muito espirituoso, engraçado, inteligente, generoso, um dos melhores amigos que a vida me deu", afirmou Gois, em entrevista à GloboNews. "Eu acho que o jornalismo, e não só o jornalismo, mas toda a cultura brasileira, perdem um personagem importante, de grande valor. Através de seu trabalho, ele celebrou nosso cinema, nosso teatro, nossas artes. E era um grande cronista, que transformava assuntos aparentemente banais em coisas grandiosas."
O jornalista Arthur Dapieve, que também é comentarista do Programa Estúdio I, escreveu nas redes sociais sobre o colega de bancada e ex-editor: "Tenho que me despedir dele, inconformado", escreveu, lembrando que foi Xexéo quem lhe deu as boas-vindas no programa da GloboNews, que ele passou a integrar em 2018. "Foi tudo muito abrupto, muito rápido, muito sofrido."

HISTÓRIA

Colunista do Jornal do Brasil e do jornal O Globo, Xexéo também teve passagens por Veja. Desde 2015, ele participava da transmissão do Oscar na TV Globo. Ele também foi comentarista da rádio CBN, onde participava de um programa junto com Carlos Heitor Cony.
Xexéo chegou a estudar engenharia, mas acabou trocando de curso, para o jornalismo. Segundo ele, foi apenas no terceiro ano da faculdade que tomou gosto pela profissão. "No terceiro ano de faculdade foi ai que eu gostei, comecei a achar aquele mundo interessante, aquele mundo fascinante, mas tudo teoricamente, não era nada na prática", disse em entrevista.
Como jornalista, ele começou a trabalhar em 1978, no Jornal do Brasil. Em 1985, virou subeditor da Revista de Domingo, suplemento de fim de semana do Jornal do Brasil. Em 1992 se tornou colunista do jornal, desenvolvendo um estilo próprio de texto, que acabou se tornando sua marca registrada.
"Eu acho que eu passava essa impressão escrevendo", afirmou em entrevista. "Ah, eu vejo você falando quando leio o que você escreve. E ai eu comecei a ver as coisas que davam certo, então se tivesse mais humor, realmente agradava mais."
Em 2000 ele foi para O Globo, onde virou colunista. Foi também editor do suplemento Rio Show e do Segundo Caderno. Entre os seus livros estão as biografias "Janete Clair: a usineira de sonhos" e "Hebe, a biografia", além do livro de crônicas "O torcedor acidental".

OUTROS FAMOSOS LAMENTAM A MORTE DE XEXÉO

Além dos jornalistas, famosos e artistas lamentaram a perda de Xexéo nas redes sociais. Confira.

Veja Também

Escritor e jornalista Artur Xexéo morre no Rio, aos 69 anos

Morre o ex-senador José Paulo Bisol, vice de Lula na eleição de 1989

Morre dona Cordélia, mãe de Faustão, aos 95 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Instituto Ponte
O Brasil que transforma pessoas
Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira
Filarmônica Moderna Brasileira apresenta sucessos de Michael Jackson em Vitória
Disponível em formato eletrônico, a Autorização Eletrônica de Viagem é exigida para menores de 16 anos
Férias de julho provocam um recorde nos cartórios do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados