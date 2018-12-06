Jorge Vercillo é atração nos 10 anos do Parque da Cidade da Serra

Jorge Vercillo Crédito: Thatiana Moraes/Divulgação

Na próxima quarta-feira (12), o Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra, completa 10 anos. Para celebrar o momento, a Prefeitura da Serra traz o cantor Jorge Vercillo para fazer parte da festa, que vai durar três dias. O carioca é atração logo no primeiro dia, na quinta-feira (13), a partir das 21h30.

A programação inclui ainda diversos shows musicais, festival de food truck, inauguração de iluminação cênica e cantata de Natal. Atividades esportivas, recreação para as crianças e barraquinhas do agroturismo completam a programação, que é gratuita e aberta a todos.

Para o prefeito da Serra, Audifax Barcelos, são muitos os motivos para comemorar. Dezembro é um mês festivo na Serra, no qual comemoramos o aniversário da cidade, o Dia do Serrano, além das datas tradicionais de Natal e Ano Novo. E, neste ano, tudo será ainda mais especial, pois estamos celebrando os 10 anos do Parque da Cidade, um local cheio de significado para o município, onde famílias vão para se divertir, praticar esportes e ter momentos de lazer com os shows e festivais que lá acontecem, explica Audifax.

O secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Alessandre Motta, ressalta a importância do Parque da Cidade para garantir o lazer dos moradores e visitantes da Serra. Temos apoiado a realização de vários eventos no Parque da Cidade, e agora estamos realizando esta grande festa em comemoração aos 10 anos do local, pois sabemos o quanto o espaço é significativo para que as pessoas possam ter acesso à cultura e ao lazer, reitera o secretário.

Programação - Aniversário de 10 anos do Parque da Cidade

13/12 (quinta-feira)

20h  Banda Quarteto Crescente

21h30  Show nacional com Jorge Vercillo

Festival de Food Truck

14/12 (sexta-feira)

19h  Quarteto Harmonia

19h30  Inauguração da iluminação cênica do parque

20h  Cantata de Natal com o Coral Jovem Vale Música

15/12 (sábado)

Das 8 às 12h

- Recreação infantil com pula-pula, escorregador

- Torneio de futebol

- Aulão de zumba

- Ginástica laboral com a turma do Proef

19h  Banda Estrela dos Artistas

20h30  Grupo Moxuara