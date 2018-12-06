Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TRÊS DIAS DE FESTA

Jorge Vercillo é atração nos 10 anos do Parque da Cidade da Serra

Programação inclui diversos shows musicais, festival de food truck, inauguração de iluminação cênica e cantata de Natal

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 14:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 14:52
Jorge Vercillo Crédito: Thatiana Moraes/Divulgação
Na próxima quarta-feira (12), o Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra, completa 10 anos. Para celebrar o momento, a Prefeitura da Serra traz o cantor Jorge Vercillo para fazer parte da festa, que vai durar três dias. O carioca é atração logo no primeiro dia, na quinta-feira (13), a partir das 21h30.
A programação inclui ainda diversos shows musicais, festival de food truck, inauguração de iluminação cênica e cantata de Natal. Atividades esportivas, recreação para as crianças e barraquinhas do agroturismo completam a programação, que é gratuita e aberta a todos.
Para o prefeito da Serra, Audifax Barcelos, são muitos os motivos para comemorar. Dezembro é um mês festivo na Serra, no qual comemoramos o aniversário da cidade, o Dia do Serrano, além das datas tradicionais de Natal e Ano Novo. E, neste ano, tudo será ainda mais especial, pois estamos celebrando os 10 anos do Parque da Cidade, um local cheio de significado para o município, onde famílias vão para se divertir, praticar esportes e ter momentos de lazer com os shows e festivais que lá acontecem, explica Audifax.
O secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Alessandre Motta, ressalta a importância do Parque da Cidade para garantir o lazer dos moradores e visitantes da Serra. Temos apoiado a realização de vários eventos no Parque da Cidade, e agora estamos realizando esta grande festa em comemoração aos 10 anos do local, pois sabemos o quanto o espaço é significativo para que as pessoas possam ter acesso à cultura e ao lazer, reitera o secretário.
Programação - Aniversário de 10 anos do Parque da Cidade
13/12 (quinta-feira)
20h  Banda Quarteto Crescente
21h30  Show nacional com Jorge Vercillo
Festival de Food Truck
14/12 (sexta-feira)
19h  Quarteto Harmonia
19h30  Inauguração da iluminação cênica do parque
20h  Cantata de Natal com o Coral Jovem Vale Música
15/12 (sábado)
Das 8 às 12h
- Recreação infantil com pula-pula, escorregador
- Torneio de futebol
- Aulão de zumba
- Ginástica laboral com a turma do Proef
19h  Banda Estrela dos Artistas
20h30  Grupo Moxuara
Barraquinhas do agroturismo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados