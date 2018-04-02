Jonavo lança segundo capítulo de sua eterna luta pelo folk brasileiro

Músico Jonavo Crédito: Sylvia Sanchez/Divulgação

Sul-mato-grossense radicado em São Paulo, o músico Fernando Jonavo, ou apenas Jonavo, como assina, lançou na última sexta-feira seu disco Casulo nas principais plataformas de streaming. O trabalho de 10 faixas, que já havia sido lançado em versão física ano passado, passeia por vários estilos e é marcado por um gênero musical outrora incomum no mercado brasileiro: o folk.

Morador da capital paulista desde 2011, Jonavo percebeu que a música que ele fazia não era o que se habituou a chamar de MPB.

Não conseguia reconhecer a música brasileira que eu fazia como MPB. E o fato de eu ser de onde eu sou me fez absorver as referências de lá, diz.

Porém, quando se descobriu como músico de folk, Jovano percebeu que ninguém em São Paulo se identificava dessa forma. E foi em busca dessa identidade que ele fundou um projeto que mudou tudo.

FOLK NA KOMBI

O músico então se viu sozinho, mas não queria desistir. O projeto Folk na Kombi surgiu nessa busca para começar a achar outras pessoas para divulgar o estilo. Uma andorinha só não faz o verão, pondera.

Procurando parceiros ele encontrou dois: Bezão e Felipe. Começamos com esse projeto de sair juntos, fazer show com a kombi do pai do Felipe de palco, com shows na rua.

O projeto, além de alavancar a carreira dos três, serviu como divulgador do estilo. Encontrei um campo vazio para crescer e usamos o nome folk em vários tipos de eventos diferentes. Nós povoamos. E isso é o que me dá mais orgulho, ter trazido esse nome para o Brasil porque o folk já estava aí.

A vida de Jonavo sempre foi marcada por uma luta pela arte. O cantor teve o apoio dos pais, também artistas, para seguir esse caminho.

Enquanto geralmente os pais falam tenha uma faculdade e se quiser faça música, lá em casa foi ao contrário: faça arte e, se quiser, tenha um diploma. A cobrança para que eu estivesse no lado artístico sempre foi muito grande. Obviamente eu precisei lutar, mas não precisei lutar em casa pra isso.

Essa luta também ficou clara no processo de gravação do seu segundo disco solo. Casulo é um álbum independente, que nasceu apenas com investimentos próprios e de amigos  foi por isso que demorou três anos para ficar pronto.

Tive parceiros, principalmente o Wlajones Carvalho (produtor do disco), mas foi todo de investimento próprio. Juntava uma grana e gravava uma coisa, juntava mais um pouco e mixava uma faixa. Foi na raça, afirma.

Além da luta para angariar fundos para a gravação do disco, Jonavo afirma que sua busca por um álbum que considerasse muito bom também foi responsável pela demora. Eu me dediquei muito, não queria fazer de qualquer jeito, queira fazer o disco.

O tal disco é recheado de participações como a de irmã, Mogena. Entre os outros nome, um se destaca: Renato Teixeira, com quem Jonavo diz ter aprendido muito.

Ele é um mestre. Foi um dos primeiros a se reconhecer como um artista folk. Ele sabe que ele está para um Cat Stevens e não perde nada pra ele.