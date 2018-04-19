Jojo Todynho sobre nova música: 'Indo com tudo na felicidade'

Jojo Todynho participou do "Encontro com Fátima Bernardes" para apresentar sua nova música Crédito: Reprodução/TV Globo

Do alto dos seus 21 aninhos, a funkeira Jojo Todynho está indo com tudo rumo à própria felicidade, como ela mesma diz. A carioca, agora, lança o que promete ser o próximo hit da estação. "Vou Com Tudo" é a aposta da cantora para shows, até, na Europa e nos Estados Unidos, em uma turnê internacional que ela realizará.

Em entrevista ao Gazeta Online, que teve seu tempo cronometrado pela assessoria da cantora, ela confirmou que tem vontade de vir para o Espírito Santo, mesmo não tendo uma data definida para isso. "Eu obedeço a agenda (risos). E quem organiza para mim é a minha equipe. Para ser sincera, ela me manda a agenda e eu nem consigo acompanhá-la por completo", conta, às gargalhadas. Jojo, em seu novo hit, fala - de novo - de empoderamento feminino colocando a figura da mulher nas alturas.

"Essa música, eu amei cantar. Fala do quanto as mulheres estão no poder. As mulheres são o poder e o meu recado é: 'Mulherada, se amem! Sejam poderosas", exclama. A cantora defende que a diversidade seja respeitada em todos os ambientes, mas comemora os resultados que toda essa luta tem dado.

"O artista do funk está mais valorizado sim e eu acho que o ritmo abre muitas portas. As pessoas têm aprendido a lidar com as diferenças e eu sou prova viva disso", relata.

Cantando um trecho da canção, durante a entrevista, Jojo adianta que o clipe foi gravado no Rio de Janeiro, mas sem dar mais detalhes. No entanto, ela realmente incorpora a letra e claramente se identifica com o que está dizendo. "Eu sou mulher do poder. Nós mulheres estaremos sempre no poder", comenta. "(O que eu mais me identifico) é com a letra. Essa questão da representatividade... Mostrar para as pessoas que riram de mim onde eu estou agora", finaliza.

JOJO TEM PREVISÃO DE VIR PARA O ESPÍRITO SANTO?

No Espírito Santo, Jojo não tem a menor ideia de quando vai vir. Mas, na Europa e nos Estados Unidos ela já tem data marcada. A funkeira fará três apresentações no país norte-americano e, depois, passará por Portugal e Londres, na Inglaterra. Essa será a primeira apresentação da carioca fora do Brasil e, também, a primeira vez que ela sairá do País.