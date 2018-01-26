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Música

Jojo Todynho: 'Estou louca para sacudir os capixabas'

Com agenda cheia, cantora quer se jogar em terras capixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 21:47

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 21:47

Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho
Jojo Todynho chegou quebrando padrões na internet. Com toda a repercussão, o Gazeta Online bateu um papo com a funkeira. Intérprete do hit "Que Tiro Foi Esse?", Jojo colhe os frutos do sucesso. 
Questionada sobre o que é um tiro certo pra ela, Jojo foi direta: "Acertar na produção da noite que você decidiu sair para se dar bem". Por falar em se dar bem, o número de shows da cantora subiu bastante e ela espera ter um encontro com os capixabas.
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"Estou louca para chegar aí e transformar esse lugar em uma grande festa. Sacudir os capixabas e muito 'todynho", conta, às gargalhadas. "Mas questão de data é com meu empresário, o DJ Batata (risos). Ele que cuida de tudo", completa a funkeira que quer chegar em solo capixaba e trazer o melhor do funk nacional.
Cuidados com o corpo
Jojo, que declara que decidiu entrar na música para quebrar padrões, chama a atenção, por dentre outros motivos, pelos seios fartos. No clipe de "Que Tiro foi Esse?", o colo de Jojo aparece em destaque em uma roupa mais justa. Perguntada se tem algum creme ou loção especial para essa região do corpo, ela não pensou duas vezes antes de revelar: "Cuido (muito) bem deles como cuido de todo o meu corpo. Eu me amo por inteiro".

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