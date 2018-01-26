Jojo Todynho: 'Estou louca para sacudir os capixabas'

Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho

Jojo Todynho chegou quebrando padrões na internet. Com toda a repercussão, o Gazeta Online bateu um papo com a funkeira. Intérprete do hit "Que Tiro Foi Esse?", Jojo colhe os frutos do sucesso.

Questionada sobre o que é um tiro certo pra ela, Jojo foi direta: "Acertar na produção da noite que você decidiu sair para se dar bem". Por falar em se dar bem, o número de shows da cantora subiu bastante e ela espera ter um encontro com os capixabas.

"Estou louca para chegar aí e transformar esse lugar em uma grande festa. Sacudir os capixabas e muito 'todynho", conta, às gargalhadas. "Mas questão de data é com meu empresário, o DJ Batata (risos). Ele que cuida de tudo", completa a funkeira que quer chegar em solo capixaba e trazer o melhor do funk nacional.

Cuidados com o corpo