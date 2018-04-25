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GAMES

Jogo de Harry Potter é lançado para dispositivos móveis

No trailer oficial de lançamento do jogo, personagens ícones da saga aparecem para dar as boas-vindas, como Minerva McGonagall, Albus Dumbledore e Severo Snape

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 16:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 16:31
Harry Potter: Hogwarts Mystery - jogo para celulares Crédito: Divulgação
A espera acabou e, agora, os fãs de Harry Potter podem (quase) ser alunos de Hogwarts. O jogo Harry Potter: Hogwarts Mystery, que ganhou primeiro trailer em janeiro, foi lançado nesta quarta-feira, 25, para Android e iOS.
No jogo de RPG (role-playing game), é possível escolher uma das casas em que a escola de magia é dividida, aprender feitiços e conhecer outros personagens e estudantes. No trailer oficial de lançamento do jogo, personagens ícones da saga aparecem para dar as boas-vindas, como Minerva McGonagall, Albus Dumbledore e Severo Snape.
> Leia mais notícias do Divirta-se
O jogo já está disponível para ser baixado. Quando for à escola de magia, não se esqueça da lista de livros necessários, avisa Minerva.

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