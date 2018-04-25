Jogo de Harry Potter é lançado para dispositivos móveis

Harry Potter: Hogwarts Mystery - jogo para celulares Crédito: Divulgação

A espera acabou e, agora, os fãs de Harry Potter podem (quase) ser alunos de Hogwarts. O jogo Harry Potter: Hogwarts Mystery, que ganhou primeiro trailer em janeiro, foi lançado nesta quarta-feira, 25, para Android e iOS.

No jogo de RPG (role-playing game), é possível escolher uma das casas em que a escola de magia é dividida, aprender feitiços e conhecer outros personagens e estudantes. No trailer oficial de lançamento do jogo, personagens ícones da saga aparecem para dar as boas-vindas, como Minerva McGonagall, Albus Dumbledore e Severo Snape.