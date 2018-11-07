Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Literatura

João Chagas lança romance que traz o processo criativo como norte

'Quiche' é o quarto livro do autor capixaba e conta a história de amizade e cumplicidade de Só, Nêgo e Lia

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 22:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 22:46
Ficção e realidade se encontram em Quiche, novo romance do escritor capixaba João Chagas, pela Editora Pedregulho, que será lançado no dia 8 de novembro, no centro de Vitória, na Casa Subtrópico. Quarto livro do autor, a obra narra a história de Só, uma mulher que precisa de um lugar para morar, lugar este que deve ter espaço e fornecer tempo e apoio para que ele produza seu primeiro livro. Ela vai morar com Nêgo, que logo apresenta sua amiga Lia, a nova companheira de casa, que acaba tendo forte influência na trama.
O livro aborda o processo criativo da escrita, algo que faz parte da vida do próprio autor. Comecei a escrever este livro em 2012 e a ideia dele mudou bastante ao longo do tempo. Era pra ser uma história sobre produção de literatura, escrita, escrever sobre escrever. Mas mudou muito e virou um livro sobre a amizade e o momento da história dessas três pessoas que convivem e trabalham juntas, conta João em entrevista ao Gazeta Online.
Só, Nêgo e Lia começam uma relação de amizade e cumplicidade. Mas também estão lá cenas do cotidiano, situações fora da ordem cronológica e até receitas culinárias. João vai salpicando um pouco de cada, sem ter muita lógica, como ele mesmo explica. As resenhas entram no livro interrompendo a narrativa.
É meio que uma junção de várias coisas que acontecem em volta da história e acabam compondo esse universo , explica o autor.
PROCESSO CRIATIVO
Diferente do processo criativo de Só, o de João é bem variado. Quiche por exemplo, foi se modificado ao longo de sua construção em função das pessoas com quem o autor conviveu durante a produção da obra. Cenas e diálogos pessoais estão no livro quase em forma de transcrição, uma fusão da vida real de um escritor e a ficção.
Isso é uma coisa que a narrativa do livro também faz. Muitas experiências minhas acabaram influenciando e alterando a obra final, o que acontece também no livro que a personagem Só está escrevendo. Na obra tem um pouquinho do que é a minha experiência criativa. Acaba vazando, é inevitável. Mas meu processo é praticamente de revisão. Escrevo sem parar e depois vou aparando as arestas. Não tenho um jeito específico, diz.
Formado em Letras-Inglês na Ufes, João é autor de outras três obras: Veneno Paraíso (2013), A Paz dos Vagabundos (2014) e Tem Sol na Ponta do Deque (2016).
- Foto: Editora Pedregulho/Divulgação"/>QUICHE
João Chagas. 
Editora Pedregulho, 212 páginas.
Quanto: R$ 30.
À venda na loja virtual da editora no Facebook.
Lançamento no dia 08 de outubro, às 19h, na Casa Subtrópico. Rua Coutinho Mascarenhas, n. 55, Centro de Vitória.
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados