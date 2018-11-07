João Chagas lança romance que traz o processo criativo como norte

Ficção e realidade se encontram em Quiche, novo romance do escritor capixaba João Chagas, pela Editora Pedregulho, que será lançado no dia 8 de novembro, no centro de Vitória, na Casa Subtrópico. Quarto livro do autor, a obra narra a história de Só, uma mulher que precisa de um lugar para morar, lugar este que deve ter espaço e fornecer tempo e apoio para que ele produza seu primeiro livro. Ela vai morar com Nêgo, que logo apresenta sua amiga Lia, a nova companheira de casa, que acaba tendo forte influência na trama.

O livro aborda o processo criativo da escrita, algo que faz parte da vida do próprio autor. Comecei a escrever este livro em 2012 e a ideia dele mudou bastante ao longo do tempo. Era pra ser uma história sobre produção de literatura, escrita, escrever sobre escrever. Mas mudou muito e virou um livro sobre a amizade e o momento da história dessas três pessoas que convivem e trabalham juntas, conta João em entrevista ao Gazeta Online.

Só, Nêgo e Lia começam uma relação de amizade e cumplicidade. Mas também estão lá cenas do cotidiano, situações fora da ordem cronológica e até receitas culinárias. João vai salpicando um pouco de cada, sem ter muita lógica, como ele mesmo explica. As resenhas entram no livro interrompendo a narrativa.

É meio que uma junção de várias coisas que acontecem em volta da história e acabam compondo esse universo , explica o autor.

PROCESSO CRIATIVO

Diferente do processo criativo de Só, o de João é bem variado. Quiche por exemplo, foi se modificado ao longo de sua construção em função das pessoas com quem o autor conviveu durante a produção da obra. Cenas e diálogos pessoais estão no livro quase em forma de transcrição, uma fusão da vida real de um escritor e a ficção.

Isso é uma coisa que a narrativa do livro também faz. Muitas experiências minhas acabaram influenciando e alterando a obra final, o que acontece também no livro que a personagem Só está escrevendo. Na obra tem um pouquinho do que é a minha experiência criativa. Acaba vazando, é inevitável. Mas meu processo é praticamente de revisão. Escrevo sem parar e depois vou aparando as arestas. Não tenho um jeito específico, diz.

Formado em Letras-Inglês na Ufes, João é autor de outras três obras: Veneno Paraíso (2013), A Paz dos Vagabundos (2014) e Tem Sol na Ponta do Deque (2016).

- Foto: Editora Pedregulho/Divulgação"/> QUICHE

João Chagas.

Editora Pedregulho, 212 páginas.

Quanto: R$ 30.

À venda na loja virtual da editora no Facebook.

Lançamento no dia 08 de outubro, às 19h, na Casa Subtrópico. Rua Coutinho Mascarenhas, n. 55, Centro de Vitória.



