Publicado em 4 de outubro de 2019 às 12:02
- Atualizado há 6 anos
Jeremias Reis, que estreou no quadro "Superchefinhos", do "Mais Você", tem show marcado no ES. Nesta sexta-feira (4), ele lança a campanha Outubro Rosa com uma apresentação, na Rodoviária de Vitória, na Ilha do Príncipe, onde cantará sucessos da MPB e seu primeiro single "A língua dos anjos".
O pocket show acontecerá às 18h15 em frente a sala VIP da Águia Branca e será aberto ao público. Além disso, será realizado o lançamento do ônibus rosa de dois andares.
A Águia Branca também preparou um folheto para ser distribuído durante o evento, com informações de conscientização e orientação sobre o câncer de mama. Jeremias também gravou um jingle, com a participação de sua mãe Fabiola, a música chama atenção para o cuidado e prevenção do câncer de mama, e está sendo divulgado em todas as redes sociais da empresa.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o