Jeremias Reis faz show gratuito na Rodoviária de Vitória

Vencedor do The Voice Kids faz apresentação gratuita, nesta sexta (4), para lançamento da campanha Outubro Rosa

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 12:02

 - Atualizado há 6 anos

Jeremias Reis lança campanha do Outubro Rosa da Águia Branca Crédito: Águia Branca/Divulgação

Jeremias Reis, que estreou no quadro "Superchefinhos", do "Mais Você", tem show marcado no ES.  Nesta sexta-feira (4), ele lança a campanha Outubro Rosa com uma apresentação, na Rodoviária de Vitória, na Ilha do Príncipe,  onde cantará sucessos da MPB e seu primeiro single "A língua dos anjos".

O pocket show acontecerá às 18h15 em frente a sala VIP da Águia Branca e será aberto ao público. Além disso, será realizado o lançamento do ônibus rosa de dois andares.

A Águia Branca também preparou um folheto para ser distribuído durante o evento, com informações de conscientização e orientação sobre o câncer de mama. Jeremias também gravou um jingle, com a participação de sua mãe Fabiola, a música chama atenção para o cuidado e prevenção do câncer de mama, e está sendo divulgado em todas as redes sociais da empresa.

JEREMIAS REIS

  • Quando: sexta-feira (4), às 18h15
  • Onde: Rodoriária de Vitória, na Ilha do Príncipe
  • Entrada franca

