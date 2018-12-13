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CINEMA

Jennifer Lopez e Will Smith quase foram protagonistas em 'Nasce Uma Estrela'

Cantora conta que os dois iriam encenar drama de casal no longa, mas projeto não foi adiante

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 15:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 15:45
Jennifer Lopez Crédito: Divulgação
Jennifer Lopez disse ao canal Extra TV, do YouTube, na última segunda-feira, 10, que atuaria como par romântico de Will Smith no filme "Nasce Uma Estrela", que está nos cinemas.
No entanto, os papéis da jovem cantora Ally e seu parceiro Jackson Maine foram encenados por Lady Gaga e Bradley Cooper. "Will e eu conversamos sobre isso, falamos sobre o desenvolvimento do roteiro, mas nunca chegamos a ir adiante. Projetos são assim", afirmou Jennifer Lopez.
Além disso, a artista elogiou a atuação dos protagonistas do longa. "Estou muito orgulhosa de Bradley por vê-lo dirigir seu primeiro filme. É ótimo ver Gaga também", disse.

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