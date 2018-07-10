Japão inaugura trem-bala com temática da Hello Kitty

A West Japan Raiway, companhia de trens-bala do Japão, inaugurou há algumas semanas um trem todo especial, com temática da Hello Kitty.

Por fora, detalhes em rosa e branco e adesivos da personagem. Por dentro, o chão rosa divide espaço com poltronas roxas e janelas com recados de Kitty aos passageiros, como "esperamos te ver de novo". O trem foi inaugurado no dia 30 de junho na cidade de Nakagawa.