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Japão inaugura trem-bala com temática da Hello Kitty

O trem tem adesivos da personagem no exterior e no interior e detalhes em rosa

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 20:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 20:08
Trem-bala da Hello Kitty começa a circular no Japão Crédito: West Japan Railway/AFP
A West Japan Raiway, companhia de trens-bala do Japão, inaugurou há algumas semanas um trem todo especial, com temática da Hello Kitty.
Por fora, detalhes em rosa e branco e adesivos da personagem. Por dentro, o chão rosa divide espaço com poltronas roxas e janelas com recados de Kitty aos passageiros, como "esperamos te ver de novo". O trem foi inaugurado no dia 30 de junho na cidade de Nakagawa.
O trem passa pela Shinkansen, rodovia ferroviária de alta velocidade que contempla boa parte da região metropolitana de Tóquio.
Trem-bala da Hello Kitty começa a circular no Japão Crédito: West Japan Railway/AFP
Trem-bala da Hello Kitty começa a circular no Japão Crédito: West Japan Railway/AFP

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