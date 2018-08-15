Jamie Foxx e Taron Egerton estão em 'Robin Hood: a Origem'

Jamie Foxx e Taron Egerton são as estrelas do novo trailer de Robin Hood - A Origem. O filme estreia no dia 22 de novembro.

Foxx interpreta o comandante mouro que articula uma revolta contra a coroa inglesa e transforma Robin Hood em herói. O novo trailer revela o início da lenda norteada por conspirações e mortes.

Eve Hewson estrela como Maid Marian, a estrela de Cinquenta Tons de Cinza, Jamie Dornan, interpretará Will Scarlett e Ben Mendelsohn interpreta o Xerife de Nottingham.