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CINEMA

Jamie Foxx e Taron Egerton estão em 'Robin Hood: a Origem'

Com direção de Otto Bathurst (de 'Black Mirror'), o longa é produzido por Leonardo DiCaprio

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 16:36
Jamie Foxx e Taron Egerton são as estrelas do novo trailer de Robin Hood - A Origem. O filme estreia no dia 22 de novembro.
Foxx interpreta o comandante mouro que articula uma revolta contra a coroa inglesa e transforma Robin Hood em herói. O novo trailer revela o início da lenda norteada por conspirações e mortes.
Eve Hewson estrela como Maid Marian, a estrela de Cinquenta Tons de Cinza, Jamie Dornan, interpretará Will Scarlett e Ben Mendelsohn interpreta o Xerife de Nottingham.
Com direção de Otto Bathurst (de Black Mirror) e roteiro de Ben Chandler e David James Kelly, o longa é produzido por Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson, Basil Iwanyk, Tory Tunnel e Joby Harold.

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