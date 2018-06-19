Jabuti mantém mudanças que geraram polêmica

A Câmara Brasileira do Livro anunciou na segunda, 18, que não vai mexer em seu regulamento este ano, apesar das críticas de parte do mercado editorial e de diversos autores e ilustradores. Em sua 60ª edição, o prêmio apresentou um novo regulamento, que diminuiu de 29 para 18 categorias.
Uma das mudanças mais criticadas foi a junção das categorias Infantil e Juvenil. Debates acalorados na internet acabaram em trocas de ofensas e comentários homofóbicos.
O curador Luiz Armando Bagolin renunciou na sexta, 15. Em comunicado, a CBL disse que alterações este ano são "tecnicamente inviáveis" e que pode rever a questão em 2019.
As informações são do jornal
O Estado de S. Paulo.