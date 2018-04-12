Já que Roberto Carlos quase não dá entrevistas, falamos com o cover

Conversar com um rei é tarefa difícil. Roberto Carlos, que se apresenta em Vitória neste sábado e domingo, quase não dá entrevistas. Até a experiente jornalista Glória Maria revelou que Roberto foi sua entrevistado mais difícil. Mas quem não tem original, entrevista o cover. Por isso, o C2 saiu em busca de um cover do nosso Rei.

No Espírito Santo, Fábio Freitas é famoso por sua imitação de Roberto Carlos. Cover desde os anos 1990, Fábio tem agenda cheia no Espírito Santo e em todo o Brasil. Ansioso para a apresentação desta semana, já separou até o look para assistir ao Rei: calça jeans e blusa azul clara. Já teve show que fui paramentado, mas isso não é bem visto pela produção do evento e pode me atrapalhar de ir ao camarim, explica.

Fábio teve o primeiro contato com as músicas de Roberto aos 11 anos. Toda criança nessa idade está procurando por um ídolo e ele surgiu nessa época, no inicio dos anos 1960. Quando ouvi O Calhambeque, Splish Splash e escutei as guitarras do Roberto, pensei: ele é o cara, meu ídolo, e nunca mais o larguei, assume.

Na casa de Fábio, Roberto Carlos quase religião. A música favorita do cover de Roberto é Emoções. E não tem um dia que não seja vivido sem a trilha sonora do Rei. Todos os dias ouvimos suas músicas, é como se ele fosse um parente da família, define Fábio.

O cover já esteve frente a frente com seu ídolo em duas oportunidades. A primeira foi em 1987, no Álvares Cabral. Dois meses depois, Fábio e seu ídolo se reencontraram na extinta casa de shows Canecão, no Rio de Janeiro, e Fábio foi até reconhecido pelo original.

Em outra ocasião, em um show de aniversário do Rei no Maracanãzinho, Fábio foi abordado por inúmeros famosos para fotos. Mas ele não se acha parecido com o ídolo, Talvez o cabelo, que tento manter no mesmo padrão de Roberto, entrega.

Bancário aposentado, Fábio conta com o cachê das apresentações para reforçar o orçamento mensal. Mas a relação vai além do dinheiro  Fábio nutre respeito e admiração pelo Rei. O que mais encanta o fã em seu ídolo é algo pessoal. É o caráter. Acho que ele é um homem correto, justo e decente, diz.

O BRAÇO DIREITO DO REI

Há quarenta anos, Roberto é acompanhado no palco pelo maestro Eduardo Lages e sua orquestra. Eduardo, além de trabalhar com Roberto Carlos desde 1978, é amigo e compadre do cantor. Juntos, já fizeram quase três mil apresentações.

Para o show em Vitória, Eduardo adianta que o Rei se apresenta ao lado da orquestra com cerca de 17 músicos. No repertório, além de clássicos, as canções mais recentes, como Sereia, da novela A Força do Querer, e Chegaste , parceria entre Roberto Carlos e Jennifer Lopez.

Estamos na estrada há mais de um ano com esse show que vamos apresentar em Vitória. Eventualmente tiramos uma música, acrescentamos outra. Mas sempre acontece algo diferente nas apresentações. Em Vitória, quem sabe, já até conversei sobre a possibilidade de incluir a música Meu Pequeno Cachoeiro, revela Eduardo.

Depois de tanto tempo convivendo com Roberto, Eduardo diz que apesar de alguns desencontros de opiniões, os dois possuem liberdade para opinar, apesar de já saber mais ou menos o jeito como Roberto gosta das coisas.

Tenho liberdade no palco para mexer na ordem das músicas, no que ele vai cantar. Só nos discos que não opino. Eu tenho muito orgulho e consciência que eu sou maestro do Rei. As pessoas me param na rua, pra tirar foto e ficam felizes porque de certa forma represento essa aproximação com o Roberto. Brinco que não deu pra ser o rei dos maestros, mas sou maestro do Rei,diz.

SHOW

Quando: sábado (14), às 19h, e domingo (15), às 17h.

Onde: Arena Vitória. Av. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.