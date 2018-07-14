'Itaúnas parece um oásis da música brasileira', diz Lucy Alves

Itaúnas parece um oásis da música brasileira. Fiquei surpresa quando fui pela primeira vez e vi tantos jovens cantando clássicos. Quem gosta de forró sai de lá energizado, encantado, querendo cantar forró todo dia e toda hora. A declaração, seguida por um Itaúnas que me aguarde, estou chegando!, não faz restar dúvidas: a cantora Lucy Alves tem um carinho especial pela bucólica vila.

Uma das atrações do 18º Festival Nacional de Forró de Itaúnas, Lucy sobe ao palco só na próxima sexta, dia 20, mas a programação na vila já começou a ficar agitada no último sábado (14), com o ícone Genival Lacerda como atração principal. A festança segue ao longo da semana, com encerramento no sábado, dia 21.

Mesmo com uma guinada recente para um lado um pouco mais pop, que pode ser notada em Caçadora e Doce Companhia (abertura da novela Orgulho e Paixão), Lucy promete apresentar clássicos como Disparada e Ai Que Saudade Docê.

Participante da segunda temporada do The Voice Brasil, exibida em 2013, Lucy conta que a bagagem musical que adquiriu ao longo dos anos possibilitou novas experiências, como o passeio pelo pop. Adoro experimentar, estou adorando cada vez mais. Quando você tem uma essência, um DNA, eu acho que é capaz de misturar. O artista não pode se acomodar nunca, não pode ficar só no seu mundinho. A vontade de querer aprender sempre me move, diz a cantora, em entrevista ao Gazeta Online.

Conhecida por tocar sanfona durante suas apresentações, a paraibana exalta o poder das novas mídias, que sob sua visão, permitem que o público conheça até mesmo os artistas dos rincões mais distantes. Ainda assim, Lucy acredita que o forró é capaz de conquistar ainda mais a grande mídia. Cabe a nós, artistas, nos renovarmos e buscarmos trazer isso para o grande público também.

Trabalhando em estúdio há alguns meses, a cantora promete lançar um EP no próximo mês, e um novo disco em 2019. Além disso, analisa alguns convites para compor elencos de filmes. Estou trabalhando com o que gosto, muito feliz, aprendendo sempre, querendo botar minha arte pra fora. Viva o forró!, empolga-se.

18º Festival Nacional de Forró de Itaúnas

Quando: De sábado (14) até o dia 21 de julho, sempre a partir das 22h.

Onde: Bar do Forró (Centro de Itaúnas).

Ingressos: R$ 70 (meia-entrada para os dias 14, 15, 20 e 21); R$ 60 (meia-entrada do dia 16 ao dia 19). À venda em www.forrodeitaunas.com ou nas redes sociais do evento.

Informações: (27) 99819-2863.

Atrações

Sábado (14)

Genival Lacerda (PB), Bernardete França (SP), Fabiano Santana (MG), Nando Nogueira (BA), Erick Souza (SE). Nos intervalos, DJ Fabrício Bravim.

Domingo (15)

Shows com Vital Farias (PB), Tiziu do Araripe (SP), Trio Borogodó (SP) e Trio Cristalino (SP). Primeira classificatória com seis bandas concorrentes.

Segunda (16)

Shows com Dorgival Dantas (RN), Trio Sabiá (SP), Trio Alvorada (SP) e Fogumano (ES). Segunda classificatória.

Terça (17)

Shows com Trio Marimbondo (AL), Benício Guimarães (AL), Projeto Forródaqui. Nos intervalos, DJ Messias (RJ). Terceira classificatória.

Quarta (18)

Shows com Trio Dona Zéfa (SP), Mariana Aydar (SP), Edson Duarte (AL) e Trio Cristalino (SP). Quarta classificatória e resultado dos doze finalistas.

Quinta (19)

Shows com Trio Virgulino (SP), Petrúcio Amorim (PE), Mestre Marron (PB) e Fogumano (ES). Primeira semifinal com seis bandas concorrentes.

Sexta (20)

Shows com Lucy Alves (PB), Bárbara Gréco (ES), Bernadete França (SP) e Xaxado Novo (SP). Segunda semifinal com seis bandas concorrentes.

Sábado (21)