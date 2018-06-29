Itaúnas: briga segue com alegações e sem decisão da Justiça

como publicamos aqui Faltando um pouco mais do que 15 dias para o famoso Festival Nacional de Forró de Itaúnas, que acontece entre 14 e 21 de julho, algumas dúvidas ainda pairam sobre a realização de eventos que devem acontecer simultaneamente à tradicional festa do forró no distrito do município de Conceição da Barra. Em abril,, produtores culturais da vila estavam em discussão sobre a realização do Itaúnas Roots, evento marcado para os dias 19, 20 e 21 de julho, na Vibe Itaúnas, nova casa de shows da região, com bandas conhecidas nacionalmente como Natiruts, Falamansa e Gabriel, O Pensador.

Organizadores do FENFIT, festival que acontece há 18 anos no local, questionavam o Projeto de Lei 014 de 9 de março de 2018, de autoria do vereador Walisson José dos Santos Vasconcelos (PP), o Mateusinho, que pedia a revogação do artigo 2º da Lei de nº 2.661/2013, que limita o números de eventos simultâneos de grande porte em Itaúnas. Pouco tempo depois, o vereador Mateusinho, autor do projeto, retirou da pauta a votação e disse que ia discutir o assunto em audiência pública com moradores.

Procurado pela reportagem, Matheusinho afirmou que a audiência não foi realizada. "O meu jurídico achou que não deveria acontecer a audiência pública para decidir algo particular. Com isso, a casa Vibe Itaúnas entrou na justiça, e agora a decisão é por lá", explica o vereador.

Os ingressos para o "Itaúnas Roots" estão à venda. Segundo Luiz Neto, um dos proprietários da Vibe, o evento está confirmado. "Eu acredito que o Ministério Público vai se pronunciar nesta semana, não sei em que pé que está. Consultamos os advogados e eles falaram que não existe Lei que impeça o evento de acontecer. Mas entramos com a ação na justiça para não ter nenhum problema, mesmo sem precisar", diz Luiz. O proprietário também alega que o Bar do Forró, que sedia o Festival Nacional de Forró de Itaúnas não tem alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros. "Não sei como está, se eles vão conseguir regularizar a situação até lá, mas eles não têm. Espero que consigam, acho bom para Itaúnas ter muitos eventos. Quanto mais eventos na vila, melhor", diz o proprietário.