Italemanha terá quatro dias de festa e show de Paula Fernandes

Italemanha trará Paula Fernandes para cantar em Marechal Floriano Crédito: Reprodução/Instagram @paulafernandes

O festival ítalo-germânico mais famoso do Espírito Santo já está marcado - e com atrações nacionais que chamam atenção dos amantes do sertanejo. Desta vez, o XVIII Festival Ítalo-Germânico  Italemanha 2018 terá mais dias de festa - serão quatro no total, de 28 de junho e 1º de julho - e atrações nacionais como Paula Fernandes, Edson e Hudson, Carlos e Jader e Maria Cecília e Rodolfo. O evento também elege as rainhas e princesas.

De acordo com a secretária de Cultura e Turismo da cidade, Maria Goretti Pereira Pinto Gerardt, a entrada não é cobrada mas, neste ano, será feita uma campanha em prol do Hospital de Domingos Martins. "Eles estão precisando de alguns itens, principalmente da parte descartável, como itens para curativos e assepsia. Não é obrigatório doar, mas quem quiser poderá deixar os donativos na entrada do evento, onde haverá um ponto de coleta", adianta.

A secretária também esclarece que, desta vez, a estimativa é de que 20 mil pessoas visitem a cidade nos quatro dias de festa, movimentando a economia local e alavancando a venda dos artesãos e comerciantes da região. "No evento, terão cerca de oito barracas, que são cedidas às associações e cooperativas da região, para a venda de comidas", detalha. Para Goretti, o principal é tornar a cultura da cidade mais conhecida entre os capixabas e os turistas.

Italemanha, em 2018, terá desfile cultural Crédito: PMMF/Divulgação

"Para isso, até, vamos fazer um desfile, no dia 1º, passando pela Avenida Presidente Kennedy. Ele (o desfile) vai contar a história de Marechal Floriano e dos distritos de forma clara para quem estiver assistindo entender a importância dos nossos costumes", aponta. No domingo (1º), também haverá uma atração especial para as crianças, pela tarde. Confira abaixo a programação.

PROGRAMAÇÃO

28 DE JUNHO (quinta-feira)

20h - Eleição das Rainhas e Princesas da Italemanha

23h - Show com Edson e Hudson

29 DE JUNHO (sexta-feira)

20h - Cortejo pelas ruas da cidade

20h30 - Abertura com show pirotécnico

20h40 - Hino da Italemanha cantado em Italiano e Alemão

21h - Apresentações culturais

22h - Show com Os Pomeranos (alemã)

23h55 - Show com Paula Fernandes

30 DE JUNHO (sábado)

19h - Shows Culturais juvenil e infanto juvenil

20h - Show com Luciano Daré e Banda (italiano)

21h30 - Show com Banda Pommern Mekas (alemã)

23h55 - Show com Carlos e Jader

1h30 - Show Banda Som & Cia

1º DE JULHO (domingo)

09h - Desfile da Imigração

11h - Abertura dos Stands

12h30-alemão e italiano pequeno

13h - Shows Culturais

14h - Banda Os Germanos (alemã)

16h - Show infantil Patrulha Canina

18h - Shows Culturais

19h - Show com Banda Brasitália (Italiana)

22h - Show com Maria Cecília e Rodolfo

SERVIÇO

Italemanha 2018 - XVIII Festival Ítalo-Germânico

Local: Pátio da Italemanha (Av. Artur Hasse, Centro de Marechal Floriano)

Data: 29, 29 e 30 de junho e 1º de julho

Ingressos: entrada franca