Italemanha terá quatro dias de festa e show de Paula Fernandes

O festival ítalo-germânico mais famoso do Espírito Santo já está marcado - e com atrações nacionais que chamam atenção dos amantes do sertanejo. Desta vez, o XVIII Festival Ítalo-Germânico Italemanha 2018 terá mais dias de festa - serão quatro no total, de 28 de junho e 1º de julho - e atrações nacionais como Paula Fernandes, Edson e Hudson, Carlos e Jader e Maria Cecília e Rodolfo. O evento também elege as rainhas e princesas.
De acordo com a secretária de Cultura e Turismo da cidade, Maria Goretti Pereira Pinto Gerardt, a entrada não é cobrada mas, neste ano, será feita uma campanha em prol do Hospital de Domingos Martins. "Eles estão precisando de alguns itens, principalmente da parte descartável, como itens para curativos e assepsia. Não é obrigatório doar, mas quem quiser poderá deixar os donativos na entrada do evento, onde haverá um ponto de coleta", adianta.
A secretária também esclarece que, desta vez, a estimativa é de que 20 mil pessoas visitem a cidade nos quatro dias de festa, movimentando a economia local e alavancando a venda dos artesãos e comerciantes da região. "No evento, terão cerca de oito barracas, que são cedidas às associações e cooperativas da região, para a venda de comidas", detalha. Para Goretti, o principal é tornar a cultura da cidade mais conhecida entre os capixabas e os turistas.
"Para isso, até, vamos fazer um desfile, no dia 1º, passando pela Avenida Presidente Kennedy. Ele (o desfile) vai contar a história de Marechal Floriano e dos distritos de forma clara para quem estiver assistindo entender a importância dos nossos costumes", aponta. No domingo (1º), também haverá uma atração especial para as crianças, pela tarde. Confira abaixo a programação.
PROGRAMAÇÃO
28 DE JUNHO (quinta-feira)
20h - Eleição das Rainhas e Princesas da Italemanha
23h - Show com Edson e Hudson
29 DE JUNHO (sexta-feira)
20h - Cortejo pelas ruas da cidade
20h30 - Abertura com show pirotécnico
20h40 - Hino da Italemanha cantado em Italiano e Alemão
21h - Apresentações culturais
22h - Show com Os Pomeranos (alemã)
23h55 - Show com Paula Fernandes
30 DE JUNHO (sábado)
19h - Shows Culturais juvenil e infanto juvenil
20h - Show com Luciano Daré e Banda (italiano)
21h30 - Show com Banda Pommern Mekas (alemã)
23h55 - Show com Carlos e Jader
1h30 - Show Banda Som & Cia
1º DE JULHO (domingo)
09h - Desfile da Imigração
11h - Abertura dos Stands
12h30-alemão e italiano pequeno
13h - Shows Culturais
14h - Banda Os Germanos (alemã)
16h - Show infantil Patrulha Canina
18h - Shows Culturais
19h - Show com Banda Brasitália (Italiana)
22h - Show com Maria Cecília e Rodolfo
SERVIÇO
Italemanha 2018 - XVIII Festival Ítalo-Germânico
Local: Pátio da Italemanha (Av. Artur Hasse, Centro de Marechal Floriano)
Data: 29, 29 e 30 de junho e 1º de julho
Ingressos: entrada franca
Mais informações: (27) 3288-1331