Israel Novaes faz show de graça em Rio Bananal neste sábado (15)

Entre os dias 12 e 16 de setembro, Rio Bananal receberá artistas locais e nacionais para a comemoração dos 39 anos da cidade. Além de música, o evento conta com rodeios e desfile cívico. Nesta edição, o sertanejo Israel Novaes comanda o palco no sábado (15). Vale lembrar que toda programação de shows é gratuita.