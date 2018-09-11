Israel Novaes faz show de graça em Rio Bananal neste sábado (15)

Entre os dias 12 e 16 de setembro, Rio Bananal receberá artistas locais e nacionais para a comemoração dos 39 anos da cidade. Além de música, o evento conta com rodeios e desfile cívico. Nesta edição, o sertanejo Israel Novaes comanda o palco no sábado (15). Vale lembrar que toda programação de shows é gratuita.
Para os rodeios profissionais, serão instaladas tendas especiais na cidade, além da praça de alimentação que terá barracas de comidas e bebidas. Para as crianças, o evento contará com um parque inflável.
PROGRAMAÇÃO
12 DE SETEMBRO (QUARTA-FEIRA)
18h: Entrega do Título Cidadão Ribanense
13 DE SETEMBRO (QUINTA-FEIRA)
19h: Missa em Ação de Graças na Capela Nossa Senhora do Rosário de Fátima
14 DE SETEMBRO (SEXTA-FEIRA)
8h: Desfile Cívico Escolar
19h: Rodeio Profissional
21h: Carlos e Jackson
23h: Sandro e Sionara
15 DE SETEMBRO (SÁBADO)
19h: Rodeio Profissional
21h: Marcelo Campos
23h: Israel Novaes
1h: André e Adriano
16 DE SETEMBRO (DOMINGO)
8h: 2ª Etapa Amigos do Cross Country Fazenda Faé
16h: Show Infantil
18h: Rodeio Profissional
20h: Juliano Couto
22h: Sérgio e Flávio