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Música de luto

Isolda Bourdot, a compositora do Rei, sofre infarto e morre aos 61

O grande sucesso de Isolda veio com 'Outra Vez'

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 09:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 09:29
Isolda Bourdot e Roberto Carlos Crédito: Reprodução/Facebook Isolda Bourdot
Isolda Bourdot, conhecida como "a compositora do Rei", por ser a autora de "Outra Vez", um dos maiores sucessos de Roberto Carlos, morreu aos 61 anos. Segundo seu perfil no Facebook, ela sofreu um infarto na noite de domingo (16).
A compositora participou de vários festivais de música nos quais Milton Carlos, seu irmão, interpretava músicas de autoria da dupla.
O primeiro grande sucesso de Isolda e Milton Carlos aconteceu em 1973, quando Roberto Carlos ouviu a música "Amigos, Amigos" e resolveu gravá-la.
Outras composições da parceria foram sucesso na voz de Roberto Carlos, como "Jogo de Damas", "Elas por Elas", "Um Jeito Estúpido de te Amar" e "Pelo Avesso", e na de intérpretes como Wando, Ângela Maria e Agnaldo Rayol.
Em 1976, a dupla teve fim com o acidente automobilístico que matou Milton Carlos.
Crédito: Reprodução/Facebook
O grande sucesso de Isolda veio com "Outra Vez". "Gravei essa canção numa fita entre outras e entreguei para Roberto Carlos", afirmou ela em depoimento em seu site.
"'Outra vez' é uma canção que nunca mais me abandonou. Ela já fez parte de trilhas para novelas, foi gravada pela maioria dos nossos intérpretes, instrumentada ou cantada nas mais diferentes interpretações e arranjos, ganhou muitos prêmios, inclusive o de música do ano e eu sei que sempre vai me acompanhar", completou.
O velório está marcado para terça (18), a partir das 10h, no cemitério São Pedro, em São Paulo.
Fonte: Folhapress. 

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