Inspirado em Ariel, Pabllo Vittar posta foto vestido de sereia

Na foto, Pabllo aparece vestindo um biquíni azul brilhante com gargantilha e cabelos rosa pink, desbotados nas pontas

Agência Folhapress

Publicado em 13 de julho de 2019 às 20:46

 - Atualizado há 6 anos

Pabllo Vittar se fantasia de Ariel, a princesa da Disney Crédito: Reprodução/Instagram

Insipirado no clássico dos contos de fada "A Pequena Sereia", a cantora Pabllo Vittar, 24, publicou nesta sexta-feira (12) em suas redes sociais, uma foto vestida de Ariel.

Na foto, Pabllo aparece vestindo um biquíni azul brilhante com gargantilha e cabelos rosa pink, desbotados nas pontas. Além de personificar um olhar distraído, a postagem da estrela conta com um cenário de fundo do mar –com direito à presença do personagem Linguado, colega de Ariel na famosa animação da Disney.

"O meu canto vai te enfeitiçar", legendou misteriosamente a imagem, que ainda gerou interações com perfis famosos, como da cantora espanhola Rosalía, e fãs.

A foto surge após o recente anúncio dos estúdios Disney de que a atriz norte-americana Halle Bailey, 19, vai dar vida à sereia Ariel em um live-action de "A Pequena Sereia". Conhecida da série 'Grown-ish' e do clipe de "All Night", de Beyoncé, Bailey celebrou no Twitter a convocação. "Sonho que se torna realidade", escreveu.

Embora ainda não tenha confirmação, a atriz Melissa McCarthy deverá interpretar a vilã Ursula, e Jacob Tremblay o peixinho Linguado. A ideia é que o longa seja lançado em meados de 2020.

