Inscrições para instrutores e oficineiros culturais vão até sexta

Os interessados em participar do edital de chamamento público de instrutores e oficineiros para ministrar cursos técnicos e livres e oficinas em 2019, nos espaços culturais gerenciados pela Secretaria Municipal de Cultura de Vitória, podem se inscrever até a próxima sexta-feira (15).
As inscrições são gratuitas e estão sendo realizadas no Protocolo Geral da Prefeitura de Vitória, na avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.927, Bento Ferreira, das 12 às 18 horas, visando à abertura de processo administrativo. O objetivo é suprir vagas não preenchidas ou que ficaram sem suplência para as funções dispostas no edital n° 09/2018.
Os profissionais que forem selecionados ministrarão cursos técnicos, oficinas e cursos livres na Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi, no Museu Capixaba do Negro (Mucane), no Circuito Cultural, na Casa Porto das Artes Plásticas e no Museu Histórico da Ilha das Caieiras (Museu do Pescador).
Os interessados podem obter mais informações na página eletrônica dos editais da Cultura ou por meio do telefone 3132-8372.
Vagas
- Instrutor de Dança (Técnica Clássica);
- Instrutor de Dança (Técnica Contemporânea e Moderna);
- Instrutor de Teatro (Ténica de Interpretação para Bailarino);
- Instrutor de Teatro (Técnica de Voz para Atores);
- Instrutor de Capoeira
- Instrutor de Música Aplicada a Dança - Teoria e Canto Coral
- Instrutor de Música (Viola);
- Instrutor de Música (Violino);
- Instrutor de Dança Afro;
- Instrutor (Função Pedagógica para o Circuito Cultural);
- Instrutor (Arte Educação);
- Oficineiro de Dança (Técnica Dança Caracter);
- Oficineiro de Danças Populares;
- Oficineiro de Percussão;
- Oficineiro de Cavaquinho;
- Oficineiro de Contação de Histórias;
- Oficineiro de Artesanato;
- Oficineiro de Capoeira;
- Oficineiro de Dança de Salão.