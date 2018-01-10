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CULTURA

Inscrições para expor na Barra do Jucu acabam na segunda (15)

Saiba como participar da 7º edição do Arte na Barra. Inscrições vão até o próximo dia 15
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 19:27

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 19:27

Projeto Arte na Barra reúne arte, música e gastronomia Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha
Atenção, profissionais das áreas de gastronomia e artesanato que desejam expor seu trabalho. Estão abertas as inscrições para a 7º edição do Arte na Barra, que será realizado nos dias 19 e 20 de janeiro, na Praça Pedro Valadares, Barra do Jucu.
O projeto reúne cultura, arte, entretenimento, produtos artesanais, shows musicais, apresentações culturais, gastronomia, dentre outras atrações fazem parte da programação. Dentro da programação da temporada de verão, esse evento dá oportunidade aos empreendedores e artistas do município de exibir produtos para moradores, turistas e visitantes, trazendo desenvolvimento para nossa cidade, afirmou o subsecretário Municipal de Turismo de Vila Velha, Carlos Von Schilgen Ferreira, acrescentando que as inscrições vão até esta segunda-feira (15).
Elas podem ser feitas pelo e-mail [email protected]. Os organizadores pedem para os interessados enviarem os dados pessoais com texto e fotos sobre os produtos e área de trabalho.
Para a organizadora, Elisa Franci Gonçalves, o apoio da Prefeitura é fundamental. Estamos muito satisfeitos com essa parceria. Recebemos toda a estrutura para a realização deste evento. Essa edição será bem diferente e contará com dois dias de feira, o que vai aumentar a visibilidade dos produtos, contou.
Serviço
Inscrições para exposição de trabalhos no 7º Arte na Barra
Elas podem ser feitas pelo e-mail [email protected]. Os interessados devem informar os dados pessoais com texto e fotos sobre os produtos/área de trabalho
Prazo: até dia 15 de janeiro
Contato: (27) 99602-2995
 

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