Inscrições para expor na Barra do Jucu acabam na segunda (15)

Atenção, profissionais das áreas de gastronomia e artesanato que desejam expor seu trabalho. Estão abertas as inscrições para a 7º edição do Arte na Barra, que será realizado nos dias 19 e 20 de janeiro, na Praça Pedro Valadares, Barra do Jucu.
O projeto reúne cultura, arte, entretenimento, produtos artesanais, shows musicais, apresentações culturais, gastronomia, dentre outras atrações fazem parte da programação. Dentro da programação da temporada de verão, esse evento dá oportunidade aos empreendedores e artistas do município de exibir produtos para moradores, turistas e visitantes, trazendo desenvolvimento para nossa cidade, afirmou o subsecretário Municipal de Turismo de Vila Velha, Carlos Von Schilgen Ferreira, acrescentando que as inscrições vão até esta segunda-feira (15).
Elas podem ser feitas pelo e-mail [email protected]. Os organizadores pedem para os interessados enviarem os dados pessoais com texto e fotos sobre os produtos e área de trabalho.
Para a organizadora, Elisa Franci Gonçalves, o apoio da Prefeitura é fundamental. Estamos muito satisfeitos com essa parceria. Recebemos toda a estrutura para a realização deste evento. Essa edição será bem diferente e contará com dois dias de feira, o que vai aumentar a visibilidade dos produtos, contou.
Serviço
Inscrições para exposição de trabalhos no 7º Arte na Barra
Elas podem ser feitas pelo e-mail [email protected]. Os interessados devem informar os dados pessoais com texto e fotos sobre os produtos/área de trabalho
Prazo: até dia 15 de janeiro
Contato: (27) 99602-2995