Nesta quinta (22)

Ingressos para shows de Norah Jones no Brasil começam a ser vendidos

Shows da cantora norte-americana começam no dia 8 de dezembro, em São Paulo; Norah Jones se apresentou no Brasil duas vezes, em 2004 e 2010

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 06:09

Redação de A Gazeta

Crédito: Livepass/Divulgação
Os ingressos para os shows de Norah Jones em São Paulo (8/12), Curitiba (11/12) e Rio de Janeiro (13/12) começam a ser vendidos à 0h01 desta quinta-feira (22) no site Livepass. Os valores vão de R$ 300 a R$ 960.
Norah lançou seu álbum de estúdio mais recente, Day Breaks, em 2016.
Após finalizar a turnê mundial do disco, a cantora compôs sete novos singles, reunidos e lançados em abril deste ano, sob o nome Begin Again.
Norah Jones se apresentou no Brasil duas vezes, em 2004 e 2010.
Em 2012, após a morte de seu pai, Ravi Shankar, a artista precisou cancelar shows em São Paulo, Porto Alegre e no Rio de Janeiro.

