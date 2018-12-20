Iluminador, sardas e coral: as tendências de make para o Réveillon 2019

Maquiagem de Leon Recla como inspiração para o fim de ano Crédito: Leon Recla/Divulgação

Leveza: a palavra é clara para quem quer estar em dia na tendência do mundo das makes para este fim de ano. Maquiadores revelam que o acessório - como já é considerada a maquiagem - é totalmente 'in' nessa época festiva, mas a aposta atual é na naturalidade. Ainda assim, isso não quer dizer que não dá para brilhar. É que, principalmente, os iluminadores estão com tudo para o Réveillon e podem ser eles que deem o tom mais glamouroso ao rosto.

Escolhida a cor do ano de 2019 pela italiana Pantone, o coral e o salmão devem ser tons que apareçam mais no rosto das mulheres nos próximos meses. E isso já inclui a produção para a virada do ano, segundo o maquiador Leon Recla. Ele acredita que, até por serem cores suaves, o salmão e o coral harmonizam bem com o tom de pele da maioria e podem ser uma aposta daqui para frente.

Maquiagem de Leon Recla como inspiração para o fim de ano Crédito: Leon Recla/Divulgação

"Os iluminadores líquidos também ganham destaque especial para deixar a pele com brilho, iluminada, mas ainda assim respeitando a ordem da naturalidade", diz. Leon completa que se, por um lado, os olhos forem contornados com essas tonalidades, as bocas devem ser menos vibrantes. "Uma dica é evitar batons de cores vibrantes, muito pigmento ou brilho nos olhos... Um bom truque é misturar na base um pouco de iluminador líquido para dar um 'glow' na pele", afirma, apontando que, nesse caso, é importante selar a base com um pó para que ela não transfira.

"BEAUTY OF FRECKLES"

O expert em beleza Victor Ginelli também aposta nas "beauty of freckles" para este fim de ano. Trata-se das sardas falsas, tendência que vem caindo na graça das fashionistas de uns meses para cá. "A maquiagem é, definitivamente, um acessório para qualquer festa. O ideal é usar uma maquiagem bem leve, que vai embelezar sem tirar a naturalidade, tendo como contraponto as 'beauty of freckles', que são consideradas o último grito da moda", avalia.

Maquiagem de Victor Ginelli como inspiração para o fim de ano Crédito: Ginelli Beauty/Divulgação

Victor pondera que o glitter na pálpebra móvel também é permitido e é o queridinho das mulheres que não gostam de passar a virada sem um brilho extra. "A cada piscada de olho esse truque dá um efeito especial. É importante que, nesses casos, a cor do glitter seja harmonizada com o restante da produção, levando em consideração até o tom da roupa e dos acessórios", pontua.

Maquiagem de Victor Ginelli como inspiração para o fim de ano Crédito: Ginelli Beauty/Divulgação

Para o maquiador, outra grande dica é o uso de primers, que preparam a pele para receber a maquiagem. "Ele mantém a pele hidratada e dá um ar aveludado à produção, fazendo com que a make também tenha uma durabilidade maior. E, na foto, lembre-se de não usar o flash, porque ele altera demais as cores da maquiagem e o visual acaba ficando com um ar artificial", justifica.

Maquiagem de Victor Ginelli como inspiração para o fim de ano Crédito: Ginelli Beauty/Divulgação

FIXADORES

Para Leon, o fixador é elemento essencial para a finalização dessas maquiagens de fim de ano. Aliás, o maquiador defende que em todas as ocasiões que a produção for durar umas horinhas a mais o uso desse produto é importante.

"Podem ser usados fixadores líquidos, que arrematam a maquiagem com esse ar mais natural possível. Além de hidratar a pele, eles fixam a maquiagem por mais tempo e deixam a pele mais aveludada, até mais bonita para sair em fotos. Dependendo de qual produto escolher, eles até têm o poder de dar aquela última iluminada geral no rosto e nos contornos", conclui.