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BLACK POWER

Idris Elba é um dos favoritos para ser o próximo James Bond

Diretor revelou que produtores da franquia 007 estão prontos para um ator negro assumir o papel

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 16:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 16:49
Idris Elba no filme "A Torre Negra" Crédito: Sony/Divulgação
O ainda sem nome 25º quinto filme da franquia 007 está atualmente em produção, com estreia prevista para novembro de 2019, e tudo indica que será o último em que o ator britânico Daniel Craig interpretará o espião James Bond. As especulações de quem será o próximo intérprete do famoso espião acontecem há anos e um dos nomes favoritos que sempre é cotado nas casas de aposta é o de Idris Elba.
Elba, conhecido pela sua atuação nas séries The Wire e Luther, se tornaria o primeiro ator negro a fazer o personagem. Agora, o diretor Antoine Fuqua aumentou os rumores ao revelar, em entrevista ao jornal Daily Star, que a produtora da franquia, Barbara Broccoli, disse para ele que chegou o momento de ter um Bond negro.
"Ela me disse que é hora de ter um ator negro interpretando o personagem e que vai acontecer eventualmente", disse Fuqua. "Idris poderia fazê-lo se estiver em forma. Você precisa de um cara com enorme presença física para o papel e Idris tem isso", especulou o diretor.
Elba, por sua vez, sempre despistou quando é perguntado sobre o assunto e afirma que preferiria ver uma mulher interpretando o papel. Nas casas de apostas do Reino Unido, outros atores cotados para assumir o papel são Sam Heughan, Tom Hardy, James Norton, Tom Hiddleston, Michael Fassbender e Henry Cavill.

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