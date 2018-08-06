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Idosos fogem de casa de repouso para irem a festival de rock na Alemanha

Senhores 'atordoados' foram encontrados por policiais na madrugada do último sábado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 19:13

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 19:13

Crédito: oneinchpunch/Thinkstock
Dois homens idosos fugiram de uma casa de repouso na Alemanha na última sexta-feira, 3, para ir à 29ª edição do festival de rock Wacken Open Air, considerado o maior espetáculo de heavy metal do mundo.
A porta-voz da polícia local, Merle Neufeld, afirmou à emissora alemã Norddeutscher Rundfunk que os fugitivos foram encontrados "desorientados e atordoados" pelas autoridades às três horas da madrugada de sábado. No entanto, pareciam ter aproveitado bem o evento. "Eles obviamente gostaram do festival de metal, e o lar de idosos rapidamente organizou um transporte de retorno depois que a polícia os pegou", disse.
Com um público estimado em cerca de 75 mil pessoas, o Wacken Open Air acontece anualmente na cidade de Wacken, no norte da Alemanha, desde 1990 e dura quatro dias. Neste ano, o festival contou com bandas como Danzig, Judas Priest, Hatebreed, In Flames, Running Wild, Arch Enemy, In Extremo e Eskimo Callboy.

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