Herança Negra vai lançar single em show no Viradão Vitória

. Crédito: Jura Fernandes

Herança Negra escolheu o próximo dia 8, às 20h30, para lançar "Segue o Baile" - novo single da banda capixaba que já contabiliza mais de 20 anos de carreira. O grupo se apresentará na Praça 8, no Centro de Vitória, integrando a programação do Viradão Vitória, que neste ano conta com mais de 80 atrações diferentes em quase 30 horas de programação cultural na Capital.

"A nova música é a afirmação do que a gente sempre pensou sobre o nosso som. Tem reggaeton, cavaquinho, batidas eletrônicas... A mensagem é que sempre há mais um dia para vencer", dispara Jon Santos, vocalista do grupo.

Jon destaca que a banda comemora uma nova fase, em que se estabeleceu no Espírito Santo e começa a alçar voos até para o Rio de Janeiro. O próprio clipe de "Segue o Baile", lançado nas plataformas digitais no início de agosto, foi filmado por lá: "A gente quer levar o Espírito Santo para o Brasil inteiro".

O grupo, agora com um escritório também no Rio de Janeiro, sempre teve vontade de alcançar novos públicos, expandindo a própria arte para outros Estados. "Nós estamos com o escritório lá e a produtora é de lá, então tudo ajudou. Aumentamos os contatos, a gente acabou conhecendo mais gente", justifica.

O clipe contou com a participação de Da Ghama - fundador da banda de reggae Cidade Negra -, Jota Júnior e da atriz Tai Brum. Segundo Jon, a mescla de ritmos da canção é fruto do que a própria Herança Negra sempre pregou - a mistura.

"Nós pensamos bastante em como queríamos que esse single saísse. Estamos muito satisfeitos com o resultado. No clipe, a gente mostra bem a magia que existe fora da correria do dia a dia, daquela coisa mecanizada", avalia.

OPORTUNIDADE

Jon destaca que o grupo, que participa pela primeira vez do Viradão Vitória, vê no festival de cultura uma oportunidade de se apresentar para outros públicos. Por isso, na apresentação, além do lançamento oficial do single, a banda selecionou um repertório "99% autoral", nas palavras do próprio vocalista.

De acordo com ele, no entanto, as expectativas não poderiam ser melhores. "Sempre nos chamou atenção o fato de o Viradão reunir várias tribos diferentes. Então, nós queremos nos apresentar para os fãs, as famílias, o novo público. Estaremos com uma estrutura legal, cenário bacana e sabemos que todos que estarão lá querem absorver arte. E nós vamos tocar no nosso quintalzinho, né?", brinca.

PROGRAMAÇÃO

07 DE SETEMBRO

CASA PORTO

16h Mercado da Casa Porto

16h Exposição Territórios Internos

17h Poesia - Suely Bispo

17h05 Show - Dona Onete

18h30 Cortejo - Bandas de Congo Panela de Barro e Amores da Lua

19h DJ Alien

CASA DA STAEL

16h Exposição  Animais Imaginários  Coletivo Imagine

Feira Criativa Mercado Autoral Capixaba (MAC)

Palco Aberto

16h30 Sarau na Calçada

19h30 Música ao vivo

20h Intervenção Fashion Urbana A Casa na Rua  com alunos de moda do Vasco Coutinho

MAES

18h MAES na Fachada - Intervenção artística com projeção de videoarte do acervo do museu e de jovens artistas na fachada do MAES

GALERIA VIRGÍNIA TAMANINI

16h Virados II - Exposição Coletiva de Artistas do Sindiappes

GALERIA HOMERO MASSENA

16h Visitas mediadas à Exposição Amas - Fisionomias e Desmembramentos do artista Luciano Feijão

19h Lançamento do catálogo Amas - Fisionomias e Desmembramentos do artista Luciano Feijão

MÁ COMPANHIA

16h Espetáculo - Pedra - Ivna Messina

AV. JERÔNIMO MONTEIRO

16h Viradão Gastronômico

18h Projeção Vídeo Mapping - Pixx Fluxx

FAFI

18h Grupo Pimenta Dance Ballet e Arte

18h30 Dança - A Morte do Cisne - Bailarina: Diedra Rovena/ Coreografia: Gil Mendes - Fafi

Dança - Ópera do Malandro - Coreografia: Susan Calmon  Fafi

Dança - Estúpido Cupido - Coreografia: Karla Rodrigues  Fafi

Dança - Fantasma do Tempo - Bailarina: Júlia Galter/ Coreografia: Cassia dos Santos  Fafi

Dança - Hippies - Coreografia: Gil Mendes - Fafi

Dança - Latin/ Jazz/ Pop/ Jazz - Coreografia: Susan Calmon  Fafi

19h Performance - O que te diz meu Corpo? - Geovanni Lima

19h Espetáculo de Teatro - Outros: Uma Experiência entre Dança e Performance - Coletivo Corpus Kardia

20h40Show - Lordose pra Leão

RUA SETE

16h Mercado do Vinil

PRAÇA COSTA PEREIRA

16h Feira Sabor e Arte

PRAÇA UBALDO RAMALHETE

18h Show - Orizonti Sexteto  Wanderson Lopes

20h Espetáculo de Dança - Experimento - A Dança que a Cidade Dança

20h45 Show - Duo Alma Viva  Daniel Tapia

22h30 Show - Apoteose Capixaba - Pedro de Alcântara

ESCADARIA DO ROSÁRIO

18h DJs

20h Show - Tiago Set

22h Show - Suspeitos Na Mira

23h30 Batalha de MCs

RELÓGIO PRAÇA 8

17h Exposição de Carros Antigos

22h30 Show - Juliano Rabujah

00h Espetáculo de Dança - Movimento Urbano - Cia Vitória Street Dance

00h30 Show - Joana Bentes

2h DJ Gustavo Txai

PRAÇA 8

19h Poesia - Suely Bispo

19h05 Show - André Prando

21h05 Show - Silva

PARQUE MOSCOSO

18h Show - Seresta - Oliveira Som

FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA  LOUNGE - TEATRO CARLOS GOMES

16h30 Show - BatuQdellas

19h 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas

- Apenas o que você precisa saber sobre mim (Maria Augusta V. Nunes, FIC, 15, SC)

- Da curva pra cá (João Oliveira, FIC, 19, ES)

- Vaca Profana (René Guerra, FIC, 16, SP)

- Esperando o sábado (Erica Sansil, DOC, 14, RJ)

20h 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas - Teatro Carlos Gomes

- A Cidade dos Piratas (Otto Guerra, ANI, 89, RS/SP)

22h Show - Atendendo a Pedidos - Zezé Motta

00h Show - Melanina MCs

01h30 Show - As Alquimistas

02h30 Show - Xá da Índia

DJ Rafa Cisne

08 de SETEMBRO

PALÁCIO ANCHIETA

9h Visita Mediada - Exposição Alvorada

9h40 Oficina Educativa - técnicas e temática da Exposição Alvorada

10h30 Teatro de Fantoches - O Palácio na Ilha de Vitória

16h Teatro de Fantoches - O Palácio na Ilha de Vitória

MAES

10h Visitação à Exposição - Mergulho - Estratégias para Emergir

14h Oficina de Origami com equipe educativa do MAES

GALERIA HOMERO MASSENA

10h Visitas mediadas à Exposição  Amas: Fisionomias e Desmembramentos - Luciano Feijão

FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA  LOUNGE - TEATRO CARLOS GOMES

6h Sessão Vitrine Petrobras no Festival de Cinema de Vitória  Sessão da Madrugada

Waiting For B. (Paulo César Toledo e Abigail Spindel, DOC, 71, RJ)

13h Sessão com Audiodescrição - A Mulher do Treze (Rejane Kasting Arruda, FIC,17, ES)

14h 3ª Mostra Cinema e Negritude

Maria (Vinicius Campos, FIC, 12, SP)

Onde você ancora seus silêncios? (Charlene Bicalho, EXP, 3, ES)

Eu sou o super-homem (Rodrigo Batista, FIC, 19, SP)

Òpárá de òsún: quando tudo nasce (Pâmela Peregrino, ANI, 4, BA)

Algum romance transitório (Caio Casagrande, FIC, 15, RJ)

Quem perdeu o telhado em troca recebe as estrelas (Henrique Zanoni, FIC, 14, SP)

16h30 Sessão Especial - Somos Capixabas

17h30 Lançamento de Livros

Os Incontestáveis (Saulo Ribeiro, Editora Cousa/Patuá, 138 páginas, 2018)

Temporária (Aline Prúcoli, Editora Cousa, 119 páginas, 2018)

Breviário do silêncio (Anaximandro Amorim, Editora Cousa, 80 páginas, 2018)

Reis de Paus (Luiz Carlos Lacerda, Editora Mariposa Cartonera, 66 páginas, 2017)

Memórias das Ruínas de Creta (Bernardette Lyra, Editora a lápis, 63 páginas, 2018)

19h 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas

Diante dos Meus Olhos (André Félix, DOC, 81, ES)

20h30 Sessão Especial de Encerramento

Boca de Fogo (Luciano Pérez Fernández, DOC, 9, PE)

Nova Iorque (Léo Tabosa, FIC, 24, PE)

21h30 Premiação e Encerramento do 25º Festival de Cinema de Vitória  Teatro Carlos Gomes

22h Show - Banda Tuyo

DJ Jesus Dread

PARQUE MOSCOSO  EVENTO DE PARABÉNS

08h Leitura no Parque - Viagem pela Literatura

09h Contação de História - Boneca Lili: Alexandra Dantas - Viagem pela Literatura

09h Capoeira  Contra Mestre André Fadini e alunos do Circuito Cultural

09h30 Dança Urbana - Grupo GLAD CREW - Circuito Cultural

10h Parabéns para Vitória  com a Banda Marcial EMEF Heloísa Abreu Judice de Mattos

10h20 Espetáculo de Teatro - O Capacete Mágico

11h Show - No Seu Abracinho

12h Projeto Circo nas Ruas

CASA DA STAEL

10h Exposição  Animais Imaginários  Coletivo Imagine

Feira Criativa Mercado Autoral Capixaba (MAC)

11h Aniversário de Seis Anos do Samba da Xepa

12h Almoço Musical  Show Sair do Mar  Banda Gauche

16h Palco Aberto

20h30 Banda Severino

MUCANE

13h Exposição - Afro-tons de Zacimbas a Suelys: Vozes e Olhares Múltiplos - Coletivo Afro-tons

13h Feijoada do Mucane - Ubuntu Quitutes

15h30 Espetáculo de Dança - Negros de Todas as Cores - Companhia de Dança Afro Negraô

16h Show - Samba Pras Moças

PRAÇA 8

17h15 Poesia - Roberto dos Reis

17h20 Show - Pop Jazz (homenagem a Alexandre Lima)

20h30 Show - Herança Negra

RELÓGIO PRAÇA 8

13h Exposição de Carros Antigos

13h DJ Pedro Caztilla

15h Show - Dan Abranches

16h30 Performance  Corpores: Sinestesia das Cores - Rodolfo Talles

19h Show - Gavi

AV. JERÔNIMO MONTEIRO

16h Viradão Gastronômico

18h Projeção Vídeo Mapping - Pixx Fluxx

QUADRA DA ESCOLA DE SAMBA PIEDADE - (Pça Mário de Oliveira Silva nº 90)

19h Final da Escolha do Samba Enredo

RUA GAMA ROSA

11h Feijoada da Casa de Bamba com música ao vivo

FAFI

17h Espetáculo de Teatro - Os Sequestrados - Edilamar Fogos Produções e Grupo Seis e Meia

17h50 Espetáculo de Dança - A Rua é Nossa - Mostra de Danças Urbanas

18h20 Show - 30 anos de Resistência - Grupo América 4

19h50 Espetáculo de Teatro - Ser (Tão)  Coletivo Emaranhado

20h30 Show - Forró Bem Ti Vi

CASA PORTO

14h Mercado da Casa Porto

14h Exposição - Territórios Internos

14h DJ Deb Schulz  Projeto Rap Femme

16h Show - Big Band UFES - Festival de Bandas Novas

17h10 Show  Moreati - Festival de Bandas Novas

18h20 Show - Rodrigo Novo - Festival de Bandas Novas

19h30 Show - Gabriela Brown - Festival de Bandas Novas

20h40 Show - Nina Becker

PRAÇA UBALDO RAMALHETE

16h Poesia - Roberto dos Reis

16h05 Show - Fábio do Carmo toca Baden Powell

17h35 Espetáculo de Dança - Bloco do Eu Sozinha - Yuriê Perazzini

18h05 Show - Chorinho nas Ruas

20h05 Show - Trio Ventaca

BIBLIOTECA  SARAU

14h Banca Troca de Livros - Biblioteca

14h Lançamento e Relançamento de livros

Bernadete Lyra - Memórias das ruínas de Creta

Neusa Jordem - Ciça, boa de bola e Perdidos na Floresta (infantojuvenil)

Sonia Maria da Costa Barreto - Guigui (infantojuvenil)

Sonia Rosseto - A panela encantada (infantojuvenil)

Anaximandro Amorim - O breviário do silêncio - Poesia

Ester Abreu - O lagarto amedrontado no jardim - (infantojuvenil)

Renata Bomfim - Colóquio das árvores  (poesia)

Regina Menezes Loureiro - Itaguaçu: primeiras fazendas, dias atuais

Maria José Menezes - O lobo e a corneta (infantojuvenil)

Mônica Porto - Historieta de uma flor, a Julieta (infantojuvenil)

Eliana Zandonade - Uma bela noite (infantojuvenil)

Elizabeth Martins - O jardim de Laila (infantojuvenil)

Ilvan Filho - Amigo fiel (infantojuvenil)

16h Sarau - Verbo Intransitivo - Grupo Z de Teatro (Fernando Marques, Alê Bertoli e Daniel Boone)/ Performance com Felipe Mourad/ Música com Alessandra Biato/ Ator Permormer Luiz Carlos Cardoso e Culinária Reinaldo Resende (LABIA)

PARQUE MOSCOSO

18h Show - Trio Nessos

20h Recital - Léo de Paula