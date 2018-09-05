Herança Negra vai lançar single em show no Viradão Vitória

Herança Negra escolheu o próximo dia 8, às 20h30, para lançar "Segue o Baile" - novo single da banda capixaba que já contabiliza mais de 20 anos de carreira. O grupo se apresentará na Praça 8, no Centro de Vitória, integrando a programação do Viradão Vitória, que neste ano conta com mais de 80 atrações diferentes em quase 30 horas de programação cultural na Capital.
"A nova música é a afirmação do que a gente sempre pensou sobre o nosso som. Tem reggaeton, cavaquinho, batidas eletrônicas... A mensagem é que sempre há mais um dia para vencer", dispara Jon Santos, vocalista do grupo.
Jon destaca que a banda comemora uma nova fase, em que se estabeleceu no Espírito Santo e começa a alçar voos até para o Rio de Janeiro. O próprio clipe de "Segue o Baile", lançado nas plataformas digitais no início de agosto, foi filmado por lá: "A gente quer levar o Espírito Santo para o Brasil inteiro".
O grupo, agora com um escritório também no Rio de Janeiro, sempre teve vontade de alcançar novos públicos, expandindo a própria arte para outros Estados. "Nós estamos com o escritório lá e a produtora é de lá, então tudo ajudou. Aumentamos os contatos, a gente acabou conhecendo mais gente", justifica.
O clipe contou com a participação de Da Ghama - fundador da banda de reggae Cidade Negra -, Jota Júnior e da atriz Tai Brum. Segundo Jon, a mescla de ritmos da canção é fruto do que a própria Herança Negra sempre pregou - a mistura.
"Nós pensamos bastante em como queríamos que esse single saísse. Estamos muito satisfeitos com o resultado. No clipe, a gente mostra bem a magia que existe fora da correria do dia a dia, daquela coisa mecanizada", avalia.
OPORTUNIDADE
Jon destaca que o grupo, que participa pela primeira vez do Viradão Vitória, vê no festival de cultura uma oportunidade de se apresentar para outros públicos. Por isso, na apresentação, além do lançamento oficial do single, a banda selecionou um repertório "99% autoral", nas palavras do próprio vocalista.
De acordo com ele, no entanto, as expectativas não poderiam ser melhores. "Sempre nos chamou atenção o fato de o Viradão reunir várias tribos diferentes. Então, nós queremos nos apresentar para os fãs, as famílias, o novo público. Estaremos com uma estrutura legal, cenário bacana e sabemos que todos que estarão lá querem absorver arte. E nós vamos tocar no nosso quintalzinho, né?", brinca.
PROGRAMAÇÃO
07 DE SETEMBRO
CASA PORTO
16h Mercado da Casa Porto
16h Exposição Territórios Internos
17h Poesia - Suely Bispo
17h05 Show - Dona Onete
18h30 Cortejo - Bandas de Congo Panela de Barro e Amores da Lua
19h DJ Alien
CASA DA STAEL
16h Exposição Animais Imaginários Coletivo Imagine
Feira Criativa Mercado Autoral Capixaba (MAC)
Palco Aberto
16h30 Sarau na Calçada
19h30 Música ao vivo
20h Intervenção Fashion Urbana A Casa na Rua com alunos de moda do Vasco Coutinho
MAES
18h MAES na Fachada - Intervenção artística com projeção de videoarte do acervo do museu e de jovens artistas na fachada do MAES
GALERIA VIRGÍNIA TAMANINI
16h Virados II - Exposição Coletiva de Artistas do Sindiappes
GALERIA HOMERO MASSENA
16h Visitas mediadas à Exposição Amas - Fisionomias e Desmembramentos do artista Luciano Feijão
19h Lançamento do catálogo Amas - Fisionomias e Desmembramentos do artista Luciano Feijão
MÁ COMPANHIA
16h Espetáculo - Pedra - Ivna Messina
AV. JERÔNIMO MONTEIRO
16h Viradão Gastronômico
18h Projeção Vídeo Mapping - Pixx Fluxx
FAFI
18h Grupo Pimenta Dance Ballet e Arte
18h30 Dança - A Morte do Cisne - Bailarina: Diedra Rovena/ Coreografia: Gil Mendes - Fafi
Dança - Ópera do Malandro - Coreografia: Susan Calmon Fafi
Dança - Estúpido Cupido - Coreografia: Karla Rodrigues Fafi
Dança - Fantasma do Tempo - Bailarina: Júlia Galter/ Coreografia: Cassia dos Santos Fafi
Dança - Hippies - Coreografia: Gil Mendes - Fafi
Dança - Latin/ Jazz/ Pop/ Jazz - Coreografia: Susan Calmon Fafi
19h Performance - O que te diz meu Corpo? - Geovanni Lima
19h Espetáculo de Teatro - Outros: Uma Experiência entre Dança e Performance - Coletivo Corpus Kardia
20h40Show - Lordose pra Leão
RUA SETE
16h Mercado do Vinil
PRAÇA COSTA PEREIRA
16h Feira Sabor e Arte
PRAÇA UBALDO RAMALHETE
18h Show - Orizonti Sexteto Wanderson Lopes
20h Espetáculo de Dança - Experimento - A Dança que a Cidade Dança
20h45 Show - Duo Alma Viva Daniel Tapia
22h30 Show - Apoteose Capixaba - Pedro de Alcântara
ESCADARIA DO ROSÁRIO
18h DJs
20h Show - Tiago Set
22h Show - Suspeitos Na Mira
23h30 Batalha de MCs
RELÓGIO PRAÇA 8
17h Exposição de Carros Antigos
22h30 Show - Juliano Rabujah
00h Espetáculo de Dança - Movimento Urbano - Cia Vitória Street Dance
00h30 Show - Joana Bentes
2h DJ Gustavo Txai
PRAÇA 8
19h Poesia - Suely Bispo
19h05 Show - André Prando
21h05 Show - Silva
PARQUE MOSCOSO
18h Show - Seresta - Oliveira Som
FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA LOUNGE - TEATRO CARLOS GOMES
16h30 Show - BatuQdellas
19h 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas
- Apenas o que você precisa saber sobre mim (Maria Augusta V. Nunes, FIC, 15, SC)
- Da curva pra cá (João Oliveira, FIC, 19, ES)
- Vaca Profana (René Guerra, FIC, 16, SP)
- Esperando o sábado (Erica Sansil, DOC, 14, RJ)
20h 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas - Teatro Carlos Gomes
- A Cidade dos Piratas (Otto Guerra, ANI, 89, RS/SP)
22h Show - Atendendo a Pedidos - Zezé Motta
00h Show - Melanina MCs
01h30 Show - As Alquimistas
02h30 Show - Xá da Índia
DJ Rafa Cisne
08 de SETEMBRO
PALÁCIO ANCHIETA
9h Visita Mediada - Exposição Alvorada
9h40 Oficina Educativa - técnicas e temática da Exposição Alvorada
10h30 Teatro de Fantoches - O Palácio na Ilha de Vitória
16h Teatro de Fantoches - O Palácio na Ilha de Vitória
MAES
10h Visitação à Exposição - Mergulho - Estratégias para Emergir
14h Oficina de Origami com equipe educativa do MAES
GALERIA HOMERO MASSENA
10h Visitas mediadas à Exposição Amas: Fisionomias e Desmembramentos - Luciano Feijão
FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA LOUNGE - TEATRO CARLOS GOMES
6h Sessão Vitrine Petrobras no Festival de Cinema de Vitória Sessão da Madrugada
Waiting For B. (Paulo César Toledo e Abigail Spindel, DOC, 71, RJ)
13h Sessão com Audiodescrição - A Mulher do Treze (Rejane Kasting Arruda, FIC,17, ES)
14h 3ª Mostra Cinema e Negritude
Maria (Vinicius Campos, FIC, 12, SP)
Onde você ancora seus silêncios? (Charlene Bicalho, EXP, 3, ES)
Eu sou o super-homem (Rodrigo Batista, FIC, 19, SP)
Òpárá de òsún: quando tudo nasce (Pâmela Peregrino, ANI, 4, BA)
Algum romance transitório (Caio Casagrande, FIC, 15, RJ)
Quem perdeu o telhado em troca recebe as estrelas (Henrique Zanoni, FIC, 14, SP)
16h30 Sessão Especial - Somos Capixabas
17h30 Lançamento de Livros
Os Incontestáveis (Saulo Ribeiro, Editora Cousa/Patuá, 138 páginas, 2018)
Temporária (Aline Prúcoli, Editora Cousa, 119 páginas, 2018)
Breviário do silêncio (Anaximandro Amorim, Editora Cousa, 80 páginas, 2018)
Reis de Paus (Luiz Carlos Lacerda, Editora Mariposa Cartonera, 66 páginas, 2017)
Memórias das Ruínas de Creta (Bernardette Lyra, Editora a lápis, 63 páginas, 2018)
19h 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas
Diante dos Meus Olhos (André Félix, DOC, 81, ES)
20h30 Sessão Especial de Encerramento
Boca de Fogo (Luciano Pérez Fernández, DOC, 9, PE)
Nova Iorque (Léo Tabosa, FIC, 24, PE)
21h30 Premiação e Encerramento do 25º Festival de Cinema de Vitória Teatro Carlos Gomes
22h Show - Banda Tuyo
DJ Jesus Dread
PARQUE MOSCOSO EVENTO DE PARABÉNS
08h Leitura no Parque - Viagem pela Literatura
09h Contação de História - Boneca Lili: Alexandra Dantas - Viagem pela Literatura
09h Capoeira Contra Mestre André Fadini e alunos do Circuito Cultural
09h30 Dança Urbana - Grupo GLAD CREW - Circuito Cultural
10h Parabéns para Vitória com a Banda Marcial EMEF Heloísa Abreu Judice de Mattos
10h20 Espetáculo de Teatro - O Capacete Mágico
11h Show - No Seu Abracinho
12h Projeto Circo nas Ruas
CASA DA STAEL
10h Exposição Animais Imaginários Coletivo Imagine
Feira Criativa Mercado Autoral Capixaba (MAC)
11h Aniversário de Seis Anos do Samba da Xepa
12h Almoço Musical Show Sair do Mar Banda Gauche
16h Palco Aberto
20h30 Banda Severino
MUCANE
13h Exposição - Afro-tons de Zacimbas a Suelys: Vozes e Olhares Múltiplos - Coletivo Afro-tons
13h Feijoada do Mucane - Ubuntu Quitutes
15h30 Espetáculo de Dança - Negros de Todas as Cores - Companhia de Dança Afro Negraô
16h Show - Samba Pras Moças
PRAÇA 8
17h15 Poesia - Roberto dos Reis
17h20 Show - Pop Jazz (homenagem a Alexandre Lima)
20h30 Show - Herança Negra
RELÓGIO PRAÇA 8
13h Exposição de Carros Antigos
13h DJ Pedro Caztilla
15h Show - Dan Abranches
16h30 Performance Corpores: Sinestesia das Cores - Rodolfo Talles
19h Show - Gavi
AV. JERÔNIMO MONTEIRO
16h Viradão Gastronômico
18h Projeção Vídeo Mapping - Pixx Fluxx
QUADRA DA ESCOLA DE SAMBA PIEDADE - (Pça Mário de Oliveira Silva nº 90)
19h Final da Escolha do Samba Enredo
RUA GAMA ROSA
11h Feijoada da Casa de Bamba com música ao vivo
FAFI
17h Espetáculo de Teatro - Os Sequestrados - Edilamar Fogos Produções e Grupo Seis e Meia
17h50 Espetáculo de Dança - A Rua é Nossa - Mostra de Danças Urbanas
18h20 Show - 30 anos de Resistência - Grupo América 4
19h50 Espetáculo de Teatro - Ser (Tão) Coletivo Emaranhado
20h30 Show - Forró Bem Ti Vi
CASA PORTO
14h Mercado da Casa Porto
14h Exposição - Territórios Internos
14h DJ Deb Schulz Projeto Rap Femme
16h Show - Big Band UFES - Festival de Bandas Novas
17h10 Show Moreati - Festival de Bandas Novas
18h20 Show - Rodrigo Novo - Festival de Bandas Novas
19h30 Show - Gabriela Brown - Festival de Bandas Novas
20h40 Show - Nina Becker
PRAÇA UBALDO RAMALHETE
16h Poesia - Roberto dos Reis
16h05 Show - Fábio do Carmo toca Baden Powell
17h35 Espetáculo de Dança - Bloco do Eu Sozinha - Yuriê Perazzini
18h05 Show - Chorinho nas Ruas
20h05 Show - Trio Ventaca
BIBLIOTECA SARAU
14h Banca Troca de Livros - Biblioteca
14h Lançamento e Relançamento de livros
Bernadete Lyra - Memórias das ruínas de Creta
Neusa Jordem - Ciça, boa de bola e Perdidos na Floresta (infantojuvenil)
Sonia Maria da Costa Barreto - Guigui (infantojuvenil)
Sonia Rosseto - A panela encantada (infantojuvenil)
Anaximandro Amorim - O breviário do silêncio - Poesia
Ester Abreu - O lagarto amedrontado no jardim - (infantojuvenil)
Renata Bomfim - Colóquio das árvores (poesia)
Regina Menezes Loureiro - Itaguaçu: primeiras fazendas, dias atuais
Maria José Menezes - O lobo e a corneta (infantojuvenil)
Mônica Porto - Historieta de uma flor, a Julieta (infantojuvenil)
Eliana Zandonade - Uma bela noite (infantojuvenil)
Elizabeth Martins - O jardim de Laila (infantojuvenil)
Ilvan Filho - Amigo fiel (infantojuvenil)
16h Sarau - Verbo Intransitivo - Grupo Z de Teatro (Fernando Marques, Alê Bertoli e Daniel Boone)/ Performance com Felipe Mourad/ Música com Alessandra Biato/ Ator Permormer Luiz Carlos Cardoso e Culinária Reinaldo Resende (LABIA)
PARQUE MOSCOSO
18h Show - Trio Nessos
20h Recital - Léo de Paula
21h30 Apresentação dos alunos da Oficina de Percussão do Mucane