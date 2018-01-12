Henrique & Juliano agitam a sexta-feira do capixaba. Confira a agenda

O fim de semana chegou repleto de festas e shows para animar o verão do capixaba. Tem shows de sertanejo, rock, pop... tudo para ninguém ficar parado. Destaque para os shows de Henrique & Juliano e Sorriso Maroto, ambos em Guarapari. Confira a agenda abaixo.
SHOW
Henrique & Juliano
Uma das maiores duplas do sertanejo universitário, Henrique & Juliano se apresenta pela primeira vez no Multiplace Mais. A partir das 22h.Rua A, Lote 9, Meaípe, Guarapari. Ingressos: R$ 90 (meia/ 2º lote); R$ 180 (inteira/ 2º lote).
Matanza
Total Destruído Tour 2018. Às 20h. Street Rebels Rock Bar. Av. Atlântica, 2000, Xodó, Marataízes. Ingressos (2º lote): R$ 80 (inteira); R$ 40 (meia e promocional - levando 1kg de alimento não perecível). À venda no site sympla.com.br. Informações:(28)99885-8100.
nana
A Casa Verde recebe a cantora nana e toda a fofura de suas músicas, a partir das 21h, para o show do seu novo disco CMG-NGM-PDE. Abertura com a banda Severino. Rua Cerqueira Lima, 97, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10 (lista/até 21h); R$ 15. Informações: (27) 99983-1765.
Sorriso Maroto
O grupo mais a Turma do Pagode, Ferrugem, Imaginasamba e RDN agitam Guarapari com o melhor do pagode nacional.A partir das20h, na Arena Premium. Rua Augusto Gotardo, Muquiçaba, Guarapari. Ingressos: de R$ 60 (pista/ meia/ 2º lote) a R$ 520 (backstage/ inteira /1º lote).
BALADA
Fluente
Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Candy Shop. Às 21h. Ingressos: R$ 20 (antecipado/on-line), R$ 25 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Dancing Shoes. Às 22h. Ingressos: nome na lista - R$ 15 (até 23h), R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Bolt
Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Boogie Nights. Show com Gavi. Às 23h. Ingressos: R$ 10 (até 0h); R$ 20 (após 0h). Informações: (27) 3311-5216.
Correria Music Bar
Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Grunge Night Correria Shows com Fixer, Everlong e All Apologies. Às 22h. Ingressos: R$ 15 (com nome na lista até 0h).
Wanted Pub
Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Sexta Fire com Felipe Brava e Pedro & Lucas. Às 21h. Ingressos: R$ 12 (até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3207-6561.
Vitrine Music Bar
Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Balada Sertaneja com Alan Venturim. Às 20h30. Couvert: entrada gratuita (até 21h), R$ 10 (após 21h / dependendo da lotação), R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 3534-9790.
Liverpub
Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do anto, Vitória. Karaokê Liverpub. Às 21h. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 99944-1204.
FESTIVAL
Degusta Beer
A partir das 17h, 20 cervejarias vão oferecer mais de 80 tipos de cervejas. Às 20h, show com Claudio Bocca. Boulevard Shopping. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 99943-8246.
CARNAVAL
Coroação da Família Real do Carnaval
Às 20h. Quadra da Escola de Samba Pega no Samba. Rua Doutor Américo de Oliveira, 455, Consolação, Vitória. Ingressos: R$ 10 (com direito a CD com os sambas-enredo do desfile de 2018 de Vitória).
MÚSICA AO VIVO
Marcelo Ribeiro
Variado. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 33145000.
Banda 027
Pop rock. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.
Marcelo Ramazotti
Sertanejo. Às 22h. Bar 40 graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360.
Banda DuBalaio
Variado. Às 22h. Pizzaria Manjericão. Av. Dom Helvécio, Iriri, Anchieta. Informações: (28) 99881-0957.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu. Shopping Praia da Costa, Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.
Audiovisual
24º Festival de Cinema de Vitória Itinerante
Exibição dos filmes O Projeto do Meu Pai, Luiz, Braços Abertos, Victor, A Piscina de Caíque e Hora do Lanchêêê. Às 19h. Vila de Santa Cruz, Aracruz. Entrada gratuita.