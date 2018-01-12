Henrique & Juliano agitam a sexta-feira do capixaba. Confira a agenda

O fim de semana chegou repleto de festas e shows para animar o verão do capixaba. Tem shows de sertanejo, rock, pop... tudo para ninguém ficar parado. Destaque para os shows de Henrique & Juliano e Sorriso Maroto, ambos em Guarapari. Confira a agenda abaixo.

SHOW

Henrique & Juliano

Uma das maiores duplas do sertanejo universitário, Henrique & Juliano se apresenta pela primeira vez no Multiplace Mais. A partir das 22h.Rua A, Lote 9, Meaípe, Guarapari. Ingressos: R$ 90 (meia/ 2º lote); R$ 180 (inteira/ 2º lote).

Henrique ENTITY_amp_ENTITYJuliano se apresentam pela primeira vez no Multiplace Mais Crédito: Facebook/Henrique e Juliano

Matanza

Total Destruído Tour 2018. Às 20h. Street Rebels Rock Bar. Av. Atlântica, 2000, Xodó, Marataízes. Ingressos (2º lote): R$ 80 (inteira); R$ 40 (meia e promocional - levando 1kg de alimento não perecível). À venda no site sympla.com.br. Informações:(28)99885-8100.

nana

A Casa Verde recebe a cantora nana e toda a fofura de suas músicas, a partir das 21h, para o show do seu novo disco CMG-NGM-PDE. Abertura com a banda Severino. Rua Cerqueira Lima, 97, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10 (lista/até 21h); R$ 15. Informações: (27) 99983-1765.

Sorriso Maroto

O grupo mais a Turma do Pagode, Ferrugem, Imaginasamba e RDN agitam Guarapari com o melhor do pagode nacional.A partir das20h, na Arena Premium. Rua Augusto Gotardo, Muquiçaba, Guarapari. Ingressos: de R$ 60 (pista/ meia/ 2º lote) a R$ 520 (backstage/ inteira /1º lote).

BALADA

Fluente

Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Candy Shop. Às 21h. Ingressos: R$ 20 (antecipado/on-line), R$ 25 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.

Stone Pub

Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Dancing Shoes. Às 22h. Ingressos: nome na lista - R$ 15 (até 23h), R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Bolt

Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Boogie Nights. Show com Gavi. Às 23h. Ingressos: R$ 10 (até 0h); R$ 20 (após 0h). Informações: (27) 3311-5216.

Correria Music Bar

Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Grunge Night Correria Shows com Fixer, Everlong e All Apologies. Às 22h. Ingressos: R$ 15 (com nome na lista até 0h).

Wanted Pub

Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Sexta Fire com Felipe Brava e Pedro & Lucas. Às 21h. Ingressos: R$ 12 (até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3207-6561.

Vitrine Music Bar

Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Balada Sertaneja com Alan Venturim. Às 20h30. Couvert: entrada gratuita (até 21h), R$ 10 (após 21h / dependendo da lotação), R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 3534-9790.

Liverpub

Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do anto, Vitória. Karaokê Liverpub. Às 21h. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 99944-1204.

FESTIVAL

Degusta Beer

A partir das 17h, 20 cervejarias vão oferecer mais de 80 tipos de cervejas. Às 20h, show com Claudio Bocca. Boulevard Shopping. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 99943-8246.

Degusta Beer Festival é realizado no Shopping Boulevard Vila Velha Crédito: Monique Barth/Facebook Degusta Beer

CARNAVAL

Coroação da Família Real do Carnaval

Às 20h. Quadra da Escola de Samba Pega no Samba. Rua Doutor Américo de Oliveira, 455, Consolação, Vitória. Ingressos: R$ 10 (com direito a CD com os sambas-enredo do desfile de 2018 de Vitória).

MÚSICA AO VIVO

Marcelo Ribeiro

Variado. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 33145000.

Banda 027

Pop rock. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.

Marcelo Ramazotti

Sertanejo. Às 22h. Bar 40 graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360.

Banda DuBalaio

Variado. Às 22h. Pizzaria Manjericão. Av. Dom Helvécio, Iriri, Anchieta. Informações: (28) 99881-0957.

Marcus Macedo

Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu. Shopping Praia da Costa, Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.

Audiovisual

24º Festival de Cinema de Vitória Itinerante