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HBO libera as duas temporadas de 'Game of Thrones' para não assinantes

Canal vai abrir HBO GO e sinal de TV a não assinantes até 12 de abril

Publicado em 

14 mar 2019 às 20:28

Publicado em 14 de Março de 2019 às 20:28

28/06/2018 - Nikolaj Coster-Waldau como Jamie Lannister, em Game Of Thrones Crédito: Divulgação
A oitava e última temporada da série "Game of Thrones" estreia dia 14 de abril, e a HBO ainda tem tempo de captar novos fãs para a saga.
Quem ainda não se envolveu na história tem até dia 12 de abril para ver as duas primeiras temporadas da série no aplicativo HBO GO. Quem é assinante de TV paga também terá esse acesso.
Como o canal não faz parte dos pacotes de assinatura mais básicos, é comum que a HBO abra o sinal em períodos estratégicos na tentativa de conquistar novos clientes.
Essa nova temporada vai exibir o fim da história sobre a luta pelo controle dos Sete Reinos de Westeros e o Trono de Ferro.
O trailer da nova temporada foi divulgado no início do mês.
Atenção: contém spolier da sétima temporada.
A cena final do último episódio da sétima temporada mostra os White Walkers derrubando a muralha de gelo. No trailer, os dragões de  Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) deixam de ser lenda e são vistos pela maioria dos personagens que ainda não haviam cruzado com eles. 
A rainha Cersei (Lena Headay) continua com um sorriso amargo no rosto com planos de tirar proveito da grande guerra contra os mortos para garantir a permanência no Trono de Ferro. 
Enquanto não chega o dia da estreia, a HBO exibe até 30 de junho quatro seleções temáticas de episódios.
"Final Players" reúne os momentos mais marcantes de Cersei, Daenerys e Jon Snow; "Dragons Evolution" foca os dragões de Daenerys; "Best Battles" traz as melhores cenas de batalha; e "In Memoriam" lembra os personagens que já se foram em temporadas passadas, como Ned Stark ou Khal Drogo.
YouTube Game of Thrones | Season 8 | Official Trailer (HBO) The trailer is here. #GameofThrones The Final Season begins April 14 on HBO.

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