HBO libera as duas temporadas de 'Game of Thrones' para não assinantes

28/06/2018 - Nikolaj Coster-Waldau como Jamie Lannister, em Game Of Thrones Crédito: Divulgação

A oitava e última temporada da série "Game of Thrones" estreia dia 14 de abril, e a HBO ainda tem tempo de captar novos fãs para a saga.

Quem ainda não se envolveu na história tem até dia 12 de abril para ver as duas primeiras temporadas da série no aplicativo HBO GO. Quem é assinante de TV paga também terá esse acesso.

Como o canal não faz parte dos pacotes de assinatura mais básicos, é comum que a HBO abra o sinal em períodos estratégicos na tentativa de conquistar novos clientes.

Essa nova temporada vai exibir o fim da história sobre a luta pelo controle dos Sete Reinos de Westeros e o Trono de Ferro.

O trailer da nova temporada foi divulgado no início do mês.

Atenção: contém spolier da sétima temporada.

A cena final do último episódio da sétima temporada mostra os White Walkers derrubando a muralha de gelo. No trailer, os dragões de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) deixam de ser lenda e são vistos pela maioria dos personagens que ainda não haviam cruzado com eles.

A rainha Cersei (Lena Headay) continua com um sorriso amargo no rosto com planos de tirar proveito da grande guerra contra os mortos para garantir a permanência no Trono de Ferro.

Enquanto não chega o dia da estreia, a HBO exibe até 30 de junho quatro seleções temáticas de episódios.

"Final Players" reúne os momentos mais marcantes de Cersei, Daenerys e Jon Snow; "Dragons Evolution" foca os dragões de Daenerys; "Best Battles" traz as melhores cenas de batalha; e "In Memoriam" lembra os personagens que já se foram em temporadas passadas, como Ned Stark ou Khal Drogo.