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TELEVISÃO

HBO divulga cena de 'Game Of Thrones' e mais dez lançamentos de 2019

Big Little Lies, True Detective e Watchmen estão entre as novidades para este ano

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 16:32

Publicado em 

07 jan 2019 às 16:32
Game of Thrones Crédito: Reprodução
A HBO liberou neste domingo, dia 6, um teaser de um minuto divulgando os lançamentos de mais de dez séries em 2019. Game Of Thrones retornará em abril deste ano na sua oitava e última temporada. A publicação foi feita durante a premiação do Globo de Ouro.
"Winterfell é sua, vossa graça", diz Sansa Stark a Daenerys, recém-chegada à Casa Stark. O trecho curto despertou a curiosidade dos internautas sobre o que está por vir no Castelo do Norte. Além disso, o canal fechado mostrou trechos de True Detective, Watchmen, Euphoria, Big Little Lies, Weep, Barry, Succession, Chernobyl, Catherine the Great e Divorce.
Assista ao teaser no endereço eletrônico a seguir: 

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