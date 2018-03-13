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MÚSICA

Gusttavo Lima faz show em Cachoeiro de Itapemirim

A apresentação acontece no Parque de Exposições da Cidade e promete muitos hits.

Publicado em 13 de Março de 2018 às 14:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 14:47
Gusttavo Lima Crédito: AUGUSTO ALBUQUERQUE
Gusttavo Lima volta ao Espírito Santo nesta semana. O sertanejo traz uma prévia do seu "Buteco" a Cachoeiro de Itapemirim, na sexta-feira (16). A apresentação acontece no Parque de Exposições da Cidade e promete muitos hits.
O show promete muitas novidades já que o disco, "Buteco do Gusttavo Lima, Vol. 2" foi lançado no fim de 2017. Vale lembrar que o show ainda não faz parte do projeto que é a grande aposta do cantor para este ano.
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"Não é só um DVD, mas se tornou um evento que vamos fazer pelo Brasil inteiro, é um show com mesas. Inclusive, nossa estreia oficial vai ser no dia 28 de abril em São Paulo, no Espaço das Américas", explicou Gusttavo, em entrevista ao G1.
Puxado pelo hit "Apelido carinhoso", que já é sucesso nas rádios, o show em Cachoeiro terá canções que marcaram a carreira do cantor como Mil Vezes Cantarei, Te Amar Foi Ilusão e Vai Por Mim, por exemplo. Os ingressos já estão no terceiro lote e variam de R$ 50 a R$ 220, valores de meia-entrada.
Serviço:
Gusttavo Lima em Cachoeiro
Quando: 16 de março, a partir das 21h
Onde: Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim - Rod.Cachoeiro x Muqui, KM 01, Cachoeiro de Itapemirim
Ingressos: R$ 50 (3º lote/meia/pista premium); R$ 90 (3º lote/meia/camarote vip); R$ 220 (4º lote/meia/backstage)
Pontos de venda: Oriento Joias (Cachoeiro de Itapemirim); Comercial São Bento (Mimoso do Sul); Papelaria Juliana (Marataízes); Dal Line Celulares (Rio Novo do Sul); Água de Cheiro (Iconha); Farmácia do Sansão (Vargem Alta); Tanea Modas (Castelo); Planet Fashion (Atílio Vivácqua) e no site www.bilheteriadigital.com

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