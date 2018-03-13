Gusttavo Lima faz show em Cachoeiro de Itapemirim

Gusttavo Lima Crédito: AUGUSTO ALBUQUERQUE

Gusttavo Lima volta ao Espírito Santo nesta semana. O sertanejo traz uma prévia do seu "Buteco" a Cachoeiro de Itapemirim, na sexta-feira (16). A apresentação acontece no Parque de Exposições da Cidade e promete muitos hits.

O show promete muitas novidades já que o disco, "Buteco do Gusttavo Lima, Vol. 2" foi lançado no fim de 2017. Vale lembrar que o show ainda não faz parte do projeto que é a grande aposta do cantor para este ano.

"Não é só um DVD, mas se tornou um evento que vamos fazer pelo Brasil inteiro, é um show com mesas. Inclusive, nossa estreia oficial vai ser no dia 28 de abril em São Paulo, no Espaço das Américas", explicou Gusttavo, em entrevista ao G1.

Puxado pelo hit "Apelido carinhoso", que já é sucesso nas rádios, o show em Cachoeiro terá canções que marcaram a carreira do cantor como Mil Vezes Cantarei, Te Amar Foi Ilusão e Vai Por Mim, por exemplo. Os ingressos já estão no terceiro lote e variam de R$ 50 a R$ 220, valores de meia-entrada.

Serviço:

Gusttavo Lima em Cachoeiro

Quando: 16 de março, a partir das 21h

Onde: Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim - Rod.Cachoeiro x Muqui, KM 01, Cachoeiro de Itapemirim

Ingressos: R$ 50 (3º lote/meia/pista premium); R$ 90 (3º lote/meia/camarote vip); R$ 220 (4º lote/meia/backstage)