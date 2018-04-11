Gustavo Macacko faz homenagem a Alexandre Lima em show, em Vitória Crédito: RF Assessoria/Divulgação

O músico capixaba Gustavo Macacko, que atualmente reside no Rio de Janeiro, desembarca em Vitória no próximo dia 20 de abril, para lançar seu novo show "Espírito Rock ES" como convidado especial da 1ª etapa da 2ª edição do Vitória Rock Festival, que acontece no estacionamento do Shopping Vitória e terá ainda shows de quatro bandas de rock autoral capixaba disputando o concurso na categoria "Original Band".

Macacko traz no repertório do novo show uma fotografia musical do movimento cultural do Espírito Santo em versões de rock, de Carlos Imperial à Dead Fish, das bandas que participaram do lendário "Dia D" ao Rei, e citando referências emblemáticas que passeiam entre Elisa Lucinda e Sergio Sampaio, um olhar do cantor para suas raízes conectando o passado e o futuro. "Serão shows pontuais num tributo carinhoso que preparei ao meu Estado enquanto gravo meu próximo álbum", revela Macacko.

O ponto alto de sua apresentação será o lançamento da canção "Passaporte para a Fé". A música foi gravada com Gabriel O Pensador, homenageando o músico capixaba Alexandre Lima, e será tocada pela primeira vez em público. E para ajudar no tratamento de Alexandre Lima, a organização do evento destinará 10% do valor da bilheteria desse dia de shows para a família do cantor.

Gustavo Macacko é considerado um dos destaques do atual rock poético brasileiro. Artista, compositor e cronista, já lançou 2 discos solos (Macaco, Chiquinho e o Cavalo - 2009 - e Despontando para o Anonimato - 2014), um DVD ao vivo com um Documentário (Macacko ao vivo e Despontando - o filme, em 2017), escreve para o site do Circo Voador (RJ) e agora está em fase de produção do seu terceiro álbum.

Além de vocal e guitarra, sua banda é formada por Márcio Xavier (baixo e voz), Henrique Mattiuzzi (guitarra e voz), Cid Travaglia (percussão e programações), Gustavo Araújo (bateria).

SERVIÇO

1ª etapa do 2º Vitória Rock Festival

Lançamento novo show Gustavo Macacko (Espírito Rock ES)

Dia 20 de abril  Categoria Original Band - show com 4 bandas autorais

Horário: 18h às 00h

Local: estacionamento do Shopping Vitória

Valores dos ingressos: 1º lote: R$ 20,00 (meia)