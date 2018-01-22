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CINEMA

Guriri recebe cinema de graça no fim de semana

As sessões no balneário acontecem nesta sexta (26) e sábado (27), na Avenida Oceano Atlântico, a partir das 19 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 16:58

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 16:58

Longa "Como Nossos Pais" traz Paulo Vilhena, Sophia Valverde, Anna Clara Prates e Maria Ribeiro Crédito: Divulgação
Em sua penúltima semana, o 24º Festival de Cinema de Vitória Itinerante desembarca na ilha de Guriri, em São Mateus, onde irá promover exibições gratuitas de filmes brasileiros para turistas e moradores. Lá, as sessões acontecem nesta sexta-feira (26) e sábado (27), a partir das 19 horas, na Av. Oceano Atlântico. Esse circuito de cinema ao ar livre tem percorrido o litoral do Espírito Santo desde o início de janeiro e segue até o dia 2 de fevereiro.
Entre as produções a serem exibidas está o sucesso de crítica "Como Nossos Pais". Escrito e dirigido por Laís Bodanzky ("Bicho de Sete Cabeças") e estrelado por Maria Ribeiro e Paulo Vilhena, o longa explora o embate de gerações que serve de pano de fundo para a abordagem de temas complexos, como a mortalidade, o feminismo e o papel da tecnologia nos relacionamentos atuais.
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 O Festival de Cinema de Vitória Itinerante também garante a diversão do público infanto-juvenil com a exibição de seis curtas-metragens que fizeram parte das últimas edições do Festivalzinho de Cinema. São eles as animações O Projeto do Meu Pai, de Rosaria; Luiz, de Alexandre Estevanato e Victor, de Darcy Alcantara, Felipe Gaze e Wolmyr Alcantara; e as ficções Braços Abertos, de Monique Lima; A Piscina de Caíque, de Gustavo da Silva e Hora do Lanchêêê, de Claudia Mattos.
SERVIÇO
24° Festival de Cinema de Vitória Itinerante
Quando: sexta (26) e sábado (27), às 19h
Onde: Av. Oceano Atlântico, em Guriri, São Mateus
Programação
26 de janeiro de 2018 (Sexta-Feira)
Filmes: O Projeto do Meu Pai, de Rosaria; Luiz, de Alexandre Estevanato; Braços Abertos, de Monique Lima; Victor, de Darcy Alcantatra, Felipe Gaze e Wolmyr Alcantara; A Piscina de Caíque, de Gustavo da Silva; Hora do Lanchêêê, de Claudia Mattos.
27 de janeiro de 2018 (Sábado)
Filme: Como Nossos Pais, de Laís Bodanzky

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