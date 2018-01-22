Guriri recebe cinema de graça no fim de semana

Longa "Como Nossos Pais" traz Paulo Vilhena, Sophia Valverde, Anna Clara Prates e Maria Ribeiro Crédito: Divulgação

Em sua penúltima semana, o 24º Festival de Cinema de Vitória Itinerante desembarca na ilha de Guriri, em São Mateus, onde irá promover exibições gratuitas de filmes brasileiros para turistas e moradores. Lá, as sessões acontecem nesta sexta-feira (26) e sábado (27), a partir das 19 horas, na Av. Oceano Atlântico. Esse circuito de cinema ao ar livre tem percorrido o litoral do Espírito Santo desde o início de janeiro e segue até o dia 2 de fevereiro.

Entre as produções a serem exibidas está o sucesso de crítica "Como Nossos Pais". Escrito e dirigido por Laís Bodanzky ("Bicho de Sete Cabeças") e estrelado por Maria Ribeiro e Paulo Vilhena, o longa explora o embate de gerações que serve de pano de fundo para a abordagem de temas complexos, como a mortalidade, o feminismo e o papel da tecnologia nos relacionamentos atuais.

O Festival de Cinema de Vitória Itinerante também garante a diversão do público infanto-juvenil com a exibição de seis curtas-metragens que fizeram parte das últimas edições do Festivalzinho de Cinema. São eles as animações O Projeto do Meu Pai, de Rosaria; Luiz, de Alexandre Estevanato e Victor, de Darcy Alcantara, Felipe Gaze e Wolmyr Alcantara; e as ficções Braços Abertos, de Monique Lima; A Piscina de Caíque, de Gustavo da Silva e Hora do Lanchêêê, de Claudia Mattos.

SERVIÇO

24° Festival de Cinema de Vitória Itinerante

Quando: sexta (26) e sábado (27), às 19h

Onde: Av. Oceano Atlântico, em Guriri, São Mateus

Programação

26 de janeiro de 2018 (Sexta-Feira)

Filmes: O Projeto do Meu Pai, de Rosaria; Luiz, de Alexandre Estevanato; Braços Abertos, de Monique Lima; Victor, de Darcy Alcantatra, Felipe Gaze e Wolmyr Alcantara; A Piscina de Caíque, de Gustavo da Silva; Hora do Lanchêêê, de Claudia Mattos.

27 de janeiro de 2018 (Sábado)