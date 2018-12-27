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MÚSICA

Guilherme Arantes comemora 40 anos de carreira

Compositor e pianista vai ao Sesc Belenzinho para fazer mais uma celebração de sua carreira

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 20:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 20:59
22/08/2014 - O cantor Guilherme Arantes, na casa de shows Terra da Garoa Crédito: MÁRCIO FERNANDES/ESTADAO
Guilherme Arantes volta a apresentar seu show 'Uma Viajante Alma Paulistana', mesmo nome do documentário que lançou para comemorar seus 40 anos de carreira. Ele se apresenta nos dias 4, 5 e 6 de janeiro, de sexta a domingo, no Teatro do Sesc Belenzinho, dentro do projeto Estação Brasileira.
Guilherme vai surgir no formato de voz e piano. Além de tocar, ele também conta muitas histórias guardadas em seus maiores e mais radiofônicos sucessos. "Muito além dos grandes sucessos, esse show, em formato de concerto, é para brindar os fãs com um vasto repertório e uma panorâmica completa da minha arte de compositor", declara o cantor.
O documentário, que está disponível na internet, traz as 100 músicas mais representativas de sua carreira. Ao todo, Guilherme assina mais de 400. Suas histórias passam por artistas como Elis Regina, Roberto Carlos, Maria Bethânia e Caetano Veloso, entre outros.
No repertório, músicas como 'Amanhã', 'Êxtase', 'Brincar de Viver', 'Pedacinhos', 'Você em Mim', 'Um Dia Um Adeus', 'Planeta Água', 'Semente da Maré', 'Cuide-se Bem', 'Aprendendo a Jogar', 'O Melhor Vai Começar', 'Flores e Cores', 'Olhos Vermelhos', 'Loucas Horas', 'Lance Legal', 'Marina no Ar', 'Cheia de Charme', 'Deixa Chover', 'Fã Número 1' e 'Lindo Balão Azul'.
Guilherme Arantes
Dias: 4, 5 e 6 de janeiro. Sexta e sábado, às 21h. Domingo, às 18h
Sesc Belenzinho
Rua Padre Adelino, 1000
Belenzinho - São Paulo (SP). Telefone: (11) 2076-9700
De R$ 9 a R$ 30

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