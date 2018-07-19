Guarapari tem mais de 20 shows de graça até o fim de julho

Renato Teixeira se apresenta no último dia do evento Crédito: Flavio Santana/ Divulgação

Nos próximos dias 20, 21, 27 e 28 deste mês, Guarapari vai receber mais de 20 atrações musicais, entre bandas capixabas e cantores nacionais. Eles vão compor a programação da segunda edição da Esquina da Cultura, que acontece na Rua Manoel Severo Simões, onde terão três palcos para shows simultâneos e cerca de 30 food trucks e food bikes.

Esta é a segunda edição do evento. De acordo com a Prefeitura de Guarapari, a expectativa é de que até 10 mil pessoas visitem o evento por dia de programação, que está dividida em dois finais de semana.

Jorge Vercillo é uma das atrações e vai levar o show "A Experiência" - o mesmo realizado em Vila Velha, no mês de maio - mas com algumas mudanças. "A apresentação é uma metamorfose ambulante. Até por isso o nome "A Experiência", porque vai ser novo tanto para quem for ver pela primeira vez quanto para quem já me assistiu em Vila Velha. Além disso mudamos algumas coisas do roteiro e também entraram algumas músicas novas", explica o cantor, que se apresenta no dia 27.

O evento começa sempre às 19h. Entre as outras atrações estão nomes como Leo Maia, Isabela Tavianni, Renato Teixeira e Bruna Viola. A prefeitura ressalta que a programação está sujeita a alterações.

De acordo com o secretário de Turismo, Empreendedorismo e Cultura de Guarapari, Edgar Behle, a ideia do projeto com atrações diversificadas é atrair o público que está de férias na Grande Vitória e movimentar o balneário. "Daí também nasce nosso interesse em promover as bandas regionais, para que mais gente do Estado e de fora possa conhecer um pouco do que nós produzimos aqui", justifica.

ESTRUTURA

Neste segundo ano do Esquina da Cultura, o espaço será ampliado para oferecer mais conforto aos participantes e um lounge bar suspenso será instalado no local do evento. O palco principal será instalado um pouco mais para dentro da Rua Manoel Severo Simões, ao lado do Banestes, com uma estrutura mais intimista, para aproximar o cantor do público.

Nas extremidades da Av. Joaquim da Silva Lima serão instalados dois tablados, que vão receber shows regionais e locais. Um ficará próximo à Praça do Bradesco e outro em frente ao Santo Antônio. O aumento do espaço foi pensado em decorrência do público presente na edição de 2017.

"Estamos preparando a estrutura com um bar próximo ao palco principal, dois palcos laterais que terão apresentações simultâneas, além da praça gastronômica com os food trucks e food bikes", detalha Edgar, que completa: "Também terão cortejos que passarão pelas ruas para chamar mais visitantes para o evento".





Jorge Vercillo é uma das atrações Crédito: Thatiana Moraes/Divulgação

ENTREVISTA

Em Guarapari, Jorge Vercillo dá destaque para "A Lei do Retorno", música que ele mesmo considera um desabafo político, que critica um pouco do cenário atual do País.

"A Lei do Retorno" faz parte da mensagem que você quer passar com "A Experiência"?

Sim, mas o show não anda necessariamente só por um viés político. Aliás, o contrário disso. "A Lei do Retorno" fala de como está o Brasil hoje em dia, do jeito que ninguém aguenta mais. E quando a apresentei em outros lugares as pessoas se identificam com a letra e até se manifestam no meio da apresentação. Em Vila Velha, quando a interpretei, o público reagiu fervorosamente, o que me deixa contente. Me faz ver que a mensagem está sendo bem captada

E existe algum outro sentimento que você tenta provocar no público?

O do amor. Existem artistas que acomodam e outros que incomodam. Minha melodia é até muito dócil, como minha voz, mas eu sou do tipo que incomoda para mudar, para transformar. E tem que transformar com o amor. Você vê Mahatma Gandhi. Ele transformou tudo com o amor e sempre pregava isso

Você é romântico?

Sou um romântico transgressor. Isso é um sonhador, um romântico que está sempre querendo armar uma confusão para melhorar, para mudar... Para fazer as pessoas verem o amor de uma forma melhor

De alguma forma o fato de o show ser em Guarapari influencia em alguma coisa?

Claro. Eu amo praia, me identifico muito com o ambiente de Guarapari, já estive lá outras vezes. Eu gosto muito do Espírito Santo, no geral... É um lugar muito parecido com o Rio de Janeiro, os ecossistemas... A Orla é muito parecida, na minha opinião... O Espírito Santo tem uma natureza que me encanta muito

PROGRAMAÇÃO

2º Esquina da Cultura

Durante todos os dias, os shows acontecem a partir das 19h

20 de julho (sexta-feira)

Henrique Fontoura, Tequilla Show Brasil, Banda O Quarto Crescente, Grupo Reunião de Bacana, Vanessa Loyola, Trio bem Bolado e Leo Maia

21 de julho (sábado)

Coral Musicar, Mirano Schuller, Maestro Mauro, Di Morais, Salada Grover, Tropical Crowd, Bruna Viola e Isabella Taviani

27 de julho (sexta-feira)

Rodrigo Tristão, Henrique Fontana, Banda Seis 3, Chryso Rocha e Jorge Vercillo

28 de julho (sábado)