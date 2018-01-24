Guarapari está na lista de cidades com promessa de mais matches

Verão está aí e a as chances de aumentar os contatinhos são muito maiores. E, segundo o Tinder, maior aplicativo do mundo para conhecer novas pessoas, um dos lugares onde está mais propício a se render matches (ou likes recíprocos) está aqui no Espírito Santo.
Em pesquisa divulgada pela empresa do aplicativo de relacionamentos mostra que Guarapari é o sétimo destino do país onde as curtidas vão bombar. O primeiro lugar da lista ficou com Maresias, localizada no litoral norte do estado de São Paulo, a cidade é velha conhecida dos surfistas e pode ser o destino do seu próximo match.
O Brasil é o segundo maior mercado do Tinder e os usuários brasileiros não apenas baixam, como são bastante ativos no aplicativo, como o verão é um período em que muitos estão de férias e viajam para conhecer novos lugares, pode ser uma ótima oportunidade para conhecer também novas pessoas, comenta Andrea Iorio, Country Manager do Tinder para América Latina.
Os dois destinos seguintes da lista onde os matches serão garantidos ficam em Santa Catarina: a capital Florianópolis e Balneário Camboriú as duas ficam cheias no verão (quando a água do mar está menos gelada!), e são famosas pela vida noturna agitada.
Porto Seguro, na Bahia, ficou na quarta colocação. Outra representante do estado, Salvador - a capital, garantiu a oitava posição. O que não falta nas duas são praias badaladas e festas animadas, como o Carnaval prato cheio para vários matches.
Mesmo sem praia, a capital paulistana garantiu o quinto lugar na lista, seguida pelo Rio de Janeiro (6º) e por Guarapari (7º). Também garantiram participação na lista as capitais nordestinas de Recife (9º), no Pernambuco, e Fortaleza (10º), no Ceará.
Vale lembrar que, a cada dia, mais de 26 milhões de matches acontecem no Tinder, com mais de 20 bilhões de matches até hoje
Lista de cidades que vão bombar no verão:
1 - Maresias (SP)
2 - Florianópolis (SC)
3 - Balneário Camboriú (SC)
4 - Porto Seguro (BA)
5 - São Paulo (SP)
6 - Rio de Janeiro (RJ)
7 - Guarapari (ES)
8 - Salvador (BA)
9 - Recife (PE)
10 - Fortaleza (CE)