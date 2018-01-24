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Guarapari está na lista de cidades com promessa de mais matches

Tinder revela as cidades do Brasil que vão bombar de matches no verão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 19:53

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 19:53

Tinder garante que Guarapari é promessa de match certo Crédito: Divulgação
Verão está aí e a as chances de aumentar os contatinhos são muito maiores. E, segundo o Tinder, maior aplicativo do mundo para conhecer novas pessoas, um dos lugares onde está mais propício a se render matches (ou likes recíprocos) está aqui no Espírito Santo. 
Em pesquisa divulgada pela empresa do aplicativo de relacionamentos mostra que Guarapari é o sétimo destino do país onde as curtidas vão bombar. O primeiro lugar da lista ficou com Maresias, localizada no litoral norte do estado de São Paulo, a cidade é velha conhecida dos surfistas e pode ser o destino do seu próximo match.
O Brasil é o segundo maior mercado do Tinder e os usuários brasileiros não apenas baixam, como são bastante ativos no aplicativo, como o verão é um período em que muitos estão de férias e viajam para conhecer novos lugares, pode ser uma ótima oportunidade para conhecer também novas pessoas, comenta Andrea Iorio, Country Manager do Tinder para América Latina.
Foto aérea da Praia do Morro. Guarapari ficou em 7º lugar entre os destinos com mais matches no verão Crédito: Cleferson Comarela - GZ
Os dois destinos seguintes da lista onde os matches serão garantidos ficam em Santa Catarina: a capital Florianópolis e Balneário Camboriú  as duas ficam cheias no verão (quando a água do mar está menos gelada!), e são famosas pela vida noturna agitada.
Porto Seguro, na Bahia, ficou na quarta colocação. Outra representante do estado, Salvador - a capital, garantiu a oitava posição. O que não falta nas duas são praias badaladas e festas animadas, como o Carnaval  prato cheio para vários matches.
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Mesmo sem praia, a capital paulistana garantiu o quinto lugar na lista, seguida pelo Rio de Janeiro (6º) e por Guarapari (7º). Também garantiram participação na lista as capitais nordestinas de Recife (9º), no Pernambuco, e Fortaleza (10º), no Ceará.
Vale lembrar que, a cada dia, mais de 26 milhões de matches acontecem no Tinder, com mais de 20 bilhões de matches até hoje
Lista de cidades que vão bombar no verão:
1 - Maresias (SP)
2 - Florianópolis (SC)
3 - Balneário Camboriú (SC)
4 - Porto Seguro (BA)
5 - São Paulo (SP)
6 - Rio de Janeiro (RJ)
7 - Guarapari (ES)
8 - Salvador (BA)
9 - Recife (PE)
10 - Fortaleza (CE)

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