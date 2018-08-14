Guaçuí recebe Festival Nacional de Teatro até domingo (19)

O Festival de Teatro de Guaçuí foi aberto com a apresentação da Companhia de Dança Mitzi Marzutti, de Vitória, com o espetáculo "Prabhujee" Crédito: Divulgação

As cortinas do Teatro Municipal Fernando Torres, em Guaçuí, foram abertas novamente para receber mais uma edição do Festival Nacional de Teatro da cidade. Com apresentações até domingo (19), o evento reúne espetáculos para toda a família, que são apresentados também nas Praças da Matriz e João Acacinho. A abertura aconteceu no último domingo (12), com a apresentação da Companhia de Dança Mitzi Marzutti, de Vitória, com o espetáculo Prabhujee.

O Festival Nacional de Teatro de Guaçuí deste ano vai receber seis trabalhos adultos, seis para a infância e juventude e seis espetáculos de rua, além de uma performance e três oficinas. Estarão reunidas peças do sul do Estado do Espírito Santo, da Grande Vitória e também de outros estados do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Ceará, Paraná e Minas Gerais.

O diretor do Grupo Gota, Pó e Poeira, Carlos Olla, explica que as peças foram selecionadas em setembro do ano passado. Selecionamos as peças em setembro do ano passado, por causa da inscrição do festival no edital setorial de artes cênicas, da Secretaria de Estado da Cultura (Secultes), e foi necessário colocar as cartas de anuência no edital da Funcultura do Estado, explica.

A entrega da premiação será feita no sábado, dia 18, mas o encerramento oficial só irá acontecer no domingo, dia 19, com a apresentação da peça O menino que virou história, encenada pelo grupo do projeto Guaçuí em Cena, coordenado pelo grupo teatral guaçuiense Gota, Pó e Poeira, que também é o organizador do festival.

PROGRAMAÇÃO

Os espetáculos que não estão localizados na Praça da Matriz ou Praça João Acacinho irão acontecer no Teatro Municipal Fernando Torres. E as peças para infância e juventude acontecem sempre às 14 horas.

Dia 13/08  Segunda-feira

14h  O menino que brincava de ser  Pandorga Cia de Teatro  Rio de Janeiro (RJ)

18h  Mareia meu Candear  Rastros dos Astros  Ubá (MG)  Praça João Acacinho

20h Naquela estação  Cia Cutucarte  Brasília (DF)

Dia 14/08  Terça-feira

10h  Super Tosco  Teatro Rosa dos Ventos  Presidente Prudente (SP)  Praça da Matriz

14h  O quintal de histórias  Cia Vamos Brincar  Vitória (ES)

18h30  O cortiço dos anjos  Trupe IaPocó  Vitória (ES)

20h30  O cortiço dos anjos  Trupe IaPocó  Vitória (ES)

Dia 15/08  Quarta-feira

8h  Oficina de Dança Afro, com Jordan Fernandes

10h  Vikings e o reino saqueado  Cia. Os Palhaços de Rua  Londrina (PR)  Praça da Matriz

14h  A menina que queria ser estrela  Cia. Nós de Teatro  Cachoeiro/Vitória (ES)

18h  Emily  Cachoeiro de Itapemirim (ES)  Praça da Matriz

20h  Um solo para três palhaços  Cia. Tramp de Palhaço  Jundiaí (SP)

22h  Performance: Kafka de fora para dentro  Grupo Anônimos de Teatro  Vitória (ES)

Dia 16/08  Quinta-feira

8h  Oficina de Dança Afro, com Jordan Fernandes

8h  Oficina de Iniciação de Teatro, com Rodrigo Paouto

14h  Rei Mídias  Cia. Canta Circo e Teatro  São Paulo (SP)

16h  Final de Tarde  Grupo de Teatro de Caretas  Fortaleza (CE)  Praça João Acacinho

20h  Francisca, uma casa enlutada  Trupe Arroto Cênico  Rio de Janeiro (RJ)

Dia 17/08  Sexta-feira

8h  Oficina de Dança Afro, com Jordan Fernandes

14h  Feio, o musical do Patinho  Grupo Artemis  Mauá (SP)

15h  Oficina de Contação de Histórias, com Dana Óliver

18h  Quixotinadas  Grupo Vira Latas  Vitória (ES)  Praça da Matriz

20h  Um minuto pra dizer que te amo  Grupo ArtPalco  Araguaína (TO)

Dia 18/08  Sábado

14h  O menino que virou história  Guaçuí em Cena  Guaçuí (ES)

20h  O médico à força  Grupo Gota, Pó e Poeira  Guaçuí (ES)

21h  Cerimônia de Premiação

Dia 19/08  Domingo