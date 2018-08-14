Guaçuí recebe Festival Nacional de Teatro até domingo (19)

As cortinas do Teatro Municipal Fernando Torres, em Guaçuí, foram abertas novamente para receber mais uma edição do Festival Nacional de Teatro da cidade. Com apresentações até domingo (19), o evento reúne espetáculos para toda a família, que são apresentados também nas Praças da Matriz e João Acacinho. A abertura aconteceu no último domingo (12), com a apresentação da Companhia de Dança Mitzi Marzutti, de Vitória, com o espetáculo Prabhujee.
O Festival Nacional de Teatro de Guaçuí deste ano vai receber seis trabalhos adultos, seis para a infância e juventude e seis espetáculos de rua, além de uma performance e três oficinas. Estarão reunidas peças do sul do Estado do Espírito Santo, da Grande Vitória e também de outros estados do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Ceará, Paraná e Minas Gerais.
O diretor do Grupo Gota, Pó e Poeira, Carlos Olla, explica que as peças foram selecionadas em setembro do ano passado. Selecionamos as peças em setembro do ano passado, por causa da inscrição do festival no edital setorial de artes cênicas, da Secretaria de Estado da Cultura (Secultes), e foi necessário colocar as cartas de anuência no edital da Funcultura do Estado, explica.
A entrega da premiação será feita no sábado, dia 18, mas o encerramento oficial só irá acontecer no domingo, dia 19, com a apresentação da peça O menino que virou história, encenada pelo grupo do projeto Guaçuí em Cena, coordenado pelo grupo teatral guaçuiense Gota, Pó e Poeira, que também é o organizador do festival.
PROGRAMAÇÃO
Os espetáculos que não estão localizados na Praça da Matriz ou Praça João Acacinho irão acontecer no Teatro Municipal Fernando Torres. E as peças para infância e juventude acontecem sempre às 14 horas.
Dia 13/08 Segunda-feira
14h O menino que brincava de ser Pandorga Cia de Teatro Rio de Janeiro (RJ)
18h Mareia meu Candear Rastros dos Astros Ubá (MG) Praça João Acacinho
20h Naquela estação Cia Cutucarte Brasília (DF)
Dia 14/08 Terça-feira
10h Super Tosco Teatro Rosa dos Ventos Presidente Prudente (SP) Praça da Matriz
14h O quintal de histórias Cia Vamos Brincar Vitória (ES)
18h30 O cortiço dos anjos Trupe IaPocó Vitória (ES)
20h30 O cortiço dos anjos Trupe IaPocó Vitória (ES)
Dia 15/08 Quarta-feira
8h Oficina de Dança Afro, com Jordan Fernandes
10h Vikings e o reino saqueado Cia. Os Palhaços de Rua Londrina (PR) Praça da Matriz
14h A menina que queria ser estrela Cia. Nós de Teatro Cachoeiro/Vitória (ES)
18h Emily Cachoeiro de Itapemirim (ES) Praça da Matriz
20h Um solo para três palhaços Cia. Tramp de Palhaço Jundiaí (SP)
22h Performance: Kafka de fora para dentro Grupo Anônimos de Teatro Vitória (ES)
Dia 16/08 Quinta-feira
8h Oficina de Dança Afro, com Jordan Fernandes
8h Oficina de Iniciação de Teatro, com Rodrigo Paouto
14h Rei Mídias Cia. Canta Circo e Teatro São Paulo (SP)
16h Final de Tarde Grupo de Teatro de Caretas Fortaleza (CE) Praça João Acacinho
20h Francisca, uma casa enlutada Trupe Arroto Cênico Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/08 Sexta-feira
8h Oficina de Dança Afro, com Jordan Fernandes
14h Feio, o musical do Patinho Grupo Artemis Mauá (SP)
15h Oficina de Contação de Histórias, com Dana Óliver
18h Quixotinadas Grupo Vira Latas Vitória (ES) Praça da Matriz
20h Um minuto pra dizer que te amo Grupo ArtPalco Araguaína (TO)
Dia 18/08 Sábado
14h O menino que virou história Guaçuí em Cena Guaçuí (ES)
20h O médico à força Grupo Gota, Pó e Poeira Guaçuí (ES)
21h Cerimônia de Premiação
Dia 19/08 Domingo
14h O menino que virou história Guaçuí em Cena Guaçuí (ES)