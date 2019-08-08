Grupo Paiol ocupa o Palácio Sônia Cabral no final de semana

Grupo Paiol de Teatro Crédito: Bruno Lopes

Depois de uma temporada em circulação em seis cidades capixabas, neste final de semana o Grupo Paiol de Teatro volta à Capital para uma curta temporada no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Nos dias 9, 10 e 11 de agosto, o grupo apresenta a peça “Burundanga – A Revolução do Baixo Ventre”, de Luiz Alberto de Abreu, com direção de Robson de Paula.

Com ingressos a preços populares, o Grupo pretende dar ao publico a oportunidade de ver em cena traços marcantes da cultura capixaba. Como conta a atriz Cássia Diascânio, “a peça tem muito humor, números de dança, música capixaba, teatro de revista e a cultura do congo”. A encenação conta com músicas do compositor capixaba Fábio Carvalho.

Selo do Curso de Residência em Jornalismo Rede Gazeta Crédito: Divulgação

Na peça, Matias Cão e João Teité, dois amigos atrapalhados, pobres e sem qualquer compromisso com a verdade, chegam na cidade de Burundanga e roubam roupas de militares para se proteger de uma tempestade. Por uma série de confusões, os amigos acabam sendo confundidos com soldados tentando iniciar uma revolução.

Além da cultura capixaba, o espetáculo também trabalha questões do atual cenário político nacional. O grupo promete uma peça que vai conversar com o público, brincando com alguns dos bordões da política que chamaram a atenção da população. Ainda assim, Cássia nos conta que quem for ao teatro não vai encontrar uma apresentação ativista, “A parte boa é que não se tornou uma peça panfletária. A gente não defende lado nenhum, mas brinca com todos os discursos”.

O ator Hewerton Fraga nos conta que a peça é apartidária, mas não apolítica. Em Burundanga, Cão e Teité passam a viver em uma casa em que todos estão envolvidos com política e os interesses da população vão de encontro aos interesses particulares dos seus representantes.

“A encenação é um trabalho muito atual, mas tratando tudo com muito bom humor. Nós temos personagens políticos que não estão interessados no bem do povo, mas na melhoria individual. Quem pensa, às vezes, no bem do povo são os dois amigos, pobres e atrapalhados”.