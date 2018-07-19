Grupo oferece oficinas gratuitas de teatro no interior do ES

Espetáculo "O Cortiço dos Anjos", da trupe IáPocô Crédito: Rodrigo Paouto/Divulgação

Atenção, moradores de Afonso Cláudio, Guaçuí, Linhares, Rio Novo do Sul e Vila Velha interessados em serem atores. A Trupe IáPocô vai oferecer oficinas gratuitas de teatro dentro do projeto "Teatro para Provocar Teatro. A iniciativa visa realizar apresentações de um espetáculo e realizar um efeito multiplicador a partir das oficinas realizadas junto a ele.

"Buscamos fortalecer os pontos de cultura dos cinco municípios e conectá-los de maneira a formar uma rede estadual de contato e apoio no âmbito teatral e, consequentemente, no âmbito cultural, assim contribuindo também para a formação de novos públicos e a criação de novos hábitos culturais", declara o diretor Rodrigo Paouto.

O município de Afonso Cláudio é o ponto de partida do projeto, neste fim de semana. No sábado (21), às 19h e às 21h, terão apresentações gratuitas do espetáculo, "O Cortiço dos Anjos", no Centro Cultural José Ribeiro Tristão.

No domingo, das 8h às 17h, três oficinas teatrais, também abertas ao público, serão realizadas. O dramaturgo Rodrigo Paouto vai ministrar a oficina "Iniciação ao teatro", das 8h às 12hs. Já a atriz Dana Oliver será a responsável pela oficina "A arte de contar histórias", que vai acontecer das 13h às 15h. A programação cultural será encerrada com a oficina Corpo e expressividade, sob batuta da atriz e dançarina contemporânea Deb Schulz.

Os interessados devem ter, no mínimo, 15 anos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail [email protected]

O projeto foi contemplado no edital "Circulação de Espetáculos de Teatro", da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em 2017. "Passaremos ainda por Guaçuí, Linhares, Rio Novo do Sul e Vila Velha", diz Rodrigo Paouto.

ESPETÁCULO

Com direção e dramaturgia de Rodrigo Paouto, O Cortiço dos Anjos destaca a história de quatro mulheres que vivem no cortiço da Lady Domana, uma velha travesti, saudosa por seus tempos de glória e boemia no Beco do Italiano. Além dela, constam ainda Selma, uma religiosa fanática e desprezada pelo marido, Cecília, uma ex-presidiária lésbica, e Silvana, uma caótica mulher que cresceu em um prostíbulo.

As personagens do espetáculo "O Cortiço dos Anjos" Crédito: Rodrigo Paouto/Divulgação

Em um universo controverso, às margens da sociedade e repleto de desafios e desafetos, as quatro personagens contam suas histórias diante de um delegado que investiga a morte de uma quinta moradora do Cortiço: Teresa.

"Mais do que entreter, a peça promove a reflexão de situações que são vivenciadas no cotidiano, se não por nós, por pessoas a nossa volta", destaca Rodrigo Paouto.

SERVIÇO

Espetáculo "O Cortiço dos Anjos"

Quando: sábado (21), às 19h e às 21h

Onde: Centro Cultural José Ribeiro Tristão, em Afonso Cláudio

Entrada gratuita. Os ingressos deverão ser retirados na bilheteria do teatro uma hora antes do espetáculo

Informações: (27) 98112-6420

Classificação: 18 anos

Oficinas gratuitas

(Iniciação ao teatro; A arte de contar histórias; Corpo e expressividade)

Quando: domingo (22), a partir das 8h