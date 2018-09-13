Grupo de São Paulo dá oficina de teatro de graça em Vitória

Nos dias 6 e 7 de outubro, Vitória vai receber a oficina de teatro de objetos da Cia. Truks, de São Paulo. O workshop gratuito, que trabalha técnicas de animação de bonecos, objetos e figuras, além de artifícios dramatúrgicos, é voltado para pessoas que tenham mais de 15 anos e pode ser feito por quem tem ou não experiência. O objetivo é instrumentalizar os participantes para que construam cenas teatrais próprias.

A oficina consiste em um jogo teatral que permite a criação de cenas inusitadas e criativas. A ideia é construir uma relação diferente do ator com os objetos, que acabam se transformando em símbolos: um grampeador de papéis pode ser um jacaré feroz, um borrifador de água pode ser um camelo prestes a atravessar um grande deserto, algodões podem ser pintinhos, um chapéu preto pode simbolizar a morte, e assim por diante.

Cia. Truks estará em Vitória no início de outubro para ministrar oficina Crédito: Divulgação

O curso está com as inscrições abertas até o dia 30 de setembro, de graça. Limitadas, as vagas serão preenchidas por ordem de inscrição por meio do site

"SONHATÓRIO" COM APRESENTAÇÕES DE GRAÇA

O resultado do que será apresentado no curso pode ser conferido também pela população. Além da oficina de teatro, a Cia. Truks apresentará "Sonhatório", nos dias 5 e 6 de outubro, em Vitória. Ambas apresentações são abertas ao público e possuem entrada franca.

O espetáculo se passa no Sanatório Boa Cabeça. Na hora do almoço, sentam-se à mesa três supostos loucos para a refeição. Porém, não há nada para comer ou beber. Para passarem o tempo, os amigos resolvem brincar com os objetos que têm à sua volta. É então que partem para uma deliciosa viagem pela imaginação, que os levará para áridos desertos, para o fundo do mar e para longínquos planetas.

A peça, que é livre para o público de todas as idades, utiliza a técnica do teatro de objetos que será ministrado na Capital. Aqui, mudamos o uso cotidiano do objeto para construir nossas criaturas, ou simbolizar personagens. Uma colher de pau se transforma em uma cozinheira, um algodão pode ser um pintinho, ou, então, construímos uma simpática vaquinha com canecas e um cantil. Em Sonhatório, transformamos sacos de lixo em águas vivas, garrafas térmicas em pinguins, pequenas xícaras em espevitados patinhos, uma chaleira branca em um esplendoroso cisne, entre outras dezenas de criaturas, explica o diretor Henrique Sitchin.

LIVRO E ENCONTRO

Em Vitória, o grupo de teatro paulista ainda promoverá uma palestra para lançamento do livro "Teatro para Crianças: Problemática e Solucio-lunáticas", publicado por eles em 2015. O evento acontecerá no dia 7 de outubro, no Palácio da Cultura Sônia Cabral, no Centro de Vitória.

SERVIÇO

Oficina de teatro de objetos com a Cia. Truks

Onde: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória)

Quando: dias 6 e 7 de outubro, das 8h às 12h

Espetáculo "Sonhatório"

Onde: Colégio América (R. João Nunes Coelho, 150, Mata da Praia, Vitória) e Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória)

Quando: dias 5 de outubro (Colégio América) e 6 de outubro (Palácio da Cultura Sônia Cabral)

Ingressos: entrada franca com retirada de ingressos no local

Lançamento do livro "Teatro para Crianças: Problemática e Solucio-lunáticas"

Onde: Palácio da Cultura Sônia Cabral

Quando: dia 7 de outubro, a partir das 14h