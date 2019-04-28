Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fashion Week

Grife LED prega 'bicha power' e protesta contra a censura na SPFW

O estilista Célio Dias é afeito a desfiles com manifestações políticas

Publicado em 28 de Abril de 2019 às 00:55

Publicado em 

28 abr 2019 às 00:55
São Paulo Fashion Week (SPFW) Crédito: Reprodução/FFW
O estilista Célio Dias é afeito a desfiles com manifestações políticas. Nessa temporada, sua marca LED apresentou uma coleção inspirada no visual clássico do adolescente rebelde, com tênis rabiscados, calças xadrez, rasgos e customizações.
Em parceria com a ilustradora Zangadas Tatu, ela estampou frases em casacos e camisas. Tatu é o nome artístico de Thereza Nardelli, a mesma que criou a imagem "Ninguém Solta a Mão de Ninguém", que viralizou durante as eleições do ano passado.
Durante todo o desfile, liam-se frases de efeito como "meu mito sou eu", "bicha power" e "sem censura" em quase todos os looks. O estilista mineiro Ronaldo Fraga entrou vestido com um macacão azul e um capacete com a bandeira do orgulho gay desfilada em sua apresentação na sexta-feira (26), na 47ª São Paulo Fashion Week.
Numa época em que desfiles podem servir de manifesto, todos os modelos terminaram a apresentação de mãos dadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados