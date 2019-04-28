Grife LED prega 'bicha power' e protesta contra a censura na SPFW

São Paulo Fashion Week (SPFW) Crédito: Reprodução/FFW

O estilista Célio Dias é afeito a desfiles com manifestações políticas. Nessa temporada, sua marca LED apresentou uma coleção inspirada no visual clássico do adolescente rebelde, com tênis rabiscados, calças xadrez, rasgos e customizações.

Em parceria com a ilustradora Zangadas Tatu, ela estampou frases em casacos e camisas. Tatu é o nome artístico de Thereza Nardelli, a mesma que criou a imagem "Ninguém Solta a Mão de Ninguém", que viralizou durante as eleições do ano passado.

Durante todo o desfile, liam-se frases de efeito como "meu mito sou eu", "bicha power" e "sem censura" em quase todos os looks. O estilista mineiro Ronaldo Fraga entrou vestido com um macacão azul e um capacete com a bandeira do orgulho gay desfilada em sua apresentação na sexta-feira (26), na 47ª São Paulo Fashion Week.