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Greve dos caminhoneiros

Greve dos caminhoneiros: Maria Rita e Wanderléa cancelam shows no ES

Apresentação de Maria Rita ganhou nova data: 14 de setembro. O musical, por sua vez, não terá nova agenda no Estado neste ano

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 18:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 18:54
Maria Rita, cantora Crédito: DARYAN DORNELLES/DIVULGAÇÃO
O show da cantora Maria Rita, que aconteceria neste sábado (26), e o musical "60! Década de Arromba", com a cantora Wanderléa, que teria sessões nesta sexta-feira (25) e no domingo (27), foram cancelados devido à greve dos caminheiros. Ambos aconteceriam na Área de Eventos do Shopping Vila Velha, em Vila Velha.
> GREVE DOS CAMINHONEIROS | Veja repercussões
A equipe de Maria Rita já divulgou uma nova data para a apresentação: a cantora virá ao Estado com sua nova turnê, "Amor e Música", no dia 14 de setembro, uma sexta-feira. Os ingressos já comprados poderão ser usados para a nova data, e quem não puder ir poderá solicitar reembolso. Já o musical com Wanderléa, devido à programação do espetáculo, não terá uma nova data no Espírito Santo neste ano. O reembolso também é válido para esse evento. Confira abaixo a nota na íntegra:
"A greve dos caminhoneiros começa a afetar, também, o mercado de entretenimento. Por esse motivo, as carretas que transportam os equipamentos e cenários dos artistas foram obrigadas a aderir à essa manifestação. Assim, infelizmente, ficamos impossibilitados de realizar os espetáculos programados para este fim de semana. O show da cantora Maria Rita já tem nova data, será no dia 14 de setembro, sexta-feira. Já o musical "60! Década de Arromba", com a cantora Wanderléa, devido a programação do musical não terá uma nova data. Os ingressos já adquiridos estão válidos para a nova data do show da Maria Rita, e os clientes que não puderem ir, assim como os clientes que adquiriram os ingressos para o musical, podem solicitar o reembolso no ponto de venda onde foi realizada a compra ou trocar o valor do ingresso para outro evento do Espaço Patrick Ribeiro. Agradecemos a compreensão de todos!"

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