Greve dos caminhoneiros: Maria Rita e Wanderléa cancelam shows no ES

A equipe de Maria Rita já divulgou uma nova data para a apresentação: a cantora virá ao Estado com sua nova turnê, "Amor e Música", no dia 14 de setembro, uma sexta-feira. Os ingressos já comprados poderão ser usados para a nova data, e quem não puder ir poderá solicitar reembolso. Já o musical com Wanderléa, devido à programação do espetáculo, não terá uma nova data no Espírito Santo neste ano. O reembolso também é válido para esse evento. Confira abaixo a nota na íntegra:

"A greve dos caminhoneiros começa a afetar, também, o mercado de entretenimento. Por esse motivo, as carretas que transportam os equipamentos e cenários dos artistas foram obrigadas a aderir à essa manifestação. Assim, infelizmente, ficamos impossibilitados de realizar os espetáculos programados para este fim de semana. O show da cantora Maria Rita já tem nova data, será no dia 14 de setembro, sexta-feira. Já o musical "60! Década de Arromba", com a cantora Wanderléa, devido a programação do musical não terá uma nova data. Os ingressos já adquiridos estão válidos para a nova data do show da Maria Rita, e os clientes que não puderem ir, assim como os clientes que adquiriram os ingressos para o musical, podem solicitar o reembolso no ponto de venda onde foi realizada a compra ou trocar o valor do ingresso para outro evento do Espaço Patrick Ribeiro. Agradecemos a compreensão de todos!"