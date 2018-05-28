Greve dos caminhoneiros faz show de Amado Batista ser adiado na Serra

, a greve dos caminhoneiros traz transtornos para uma nova apresentação. Desta vez, o cancelamento é do show de Amado Batista. O maior cantor romântico do país se apresentaria neste sábado (2), no Steffen Centro de Eventos, na Serra.

De acordo com a assessoria do local, a greve impossibilitou a logística de material e equipe para a preparação do palco do cantor. Assim, o centro de eventos remarcou a apresentação para o dia 10 de novembro.