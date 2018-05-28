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MÚSICA

Greve dos caminhoneiros faz show de Amado Batista ser adiado na Serra

Apresentação do cantor foi remarcada para o dia 10 de novembro, no Steffen Centro de Eventos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 19:21

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 19:21

Amado Batista tem show adiado na Serra Crédito: Divulgação
Depois do cancelamento dos shows de Maria Rita e Wanderléa, em Vila Velha, a greve dos caminhoneiros traz transtornos para uma nova apresentação. Desta vez, o cancelamento é do show de Amado Batista. O maior cantor romântico do país se apresentaria neste sábado (2), no Steffen Centro de Eventos, na Serra.
De acordo com a assessoria do local, a greve impossibilitou a logística de material e equipe para a preparação do palco do cantor. Assim, o centro de eventos remarcou a apresentação para o dia 10 de novembro. 
Segundo o Steffen Centro de Eventos, quem já adquiriu ingresso para o show, poderá utilizá-lo na nova data marcada ou então solicitar ressarcimento através do telefone 3338-3009 ou do e-mail [email protected].

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