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ARTE E CULTURA

Google cria passeio virtual pelo Museu Nacional antes do incêndio

Ministério da Educação destinará mais R$ 2,5 milhões para programas de pós-graduação na instituição

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 18:02
Museu Nacional - Rio de Janeiro - história Crédito: Fotos Públicas/Alexandre Macieira
Poucos mais de três meses após o incêndio de devastou o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, o Google disponibilizou, nesta quinta-feira (13), um passeio em realidade virtual pela instituição antes de ser destruída.
O passeio pelas exposições do museu, em vídeos de 360 graus, faz parte da plataforma Arts & Culture da empresa americana, que faz o mesmo com outros museus do mundo.
O tour, disponível em português, inglês e espanhol, passa por peças importantes do acervo da instituição, como o meteorito bendegó e o crânio de Luzia, fóssil humano mais antigo da América do Sul.
Neste sábado (15), será possível fazer o passeio no Masp, de 10h a 18h. No museu paulistano, o público poderá usar os "cardboards", óculos de papelão do Google que servem para imersão em realidade virtual. Para ver online, é só acessar a página do projeto aqui.
A instituição, destruída pelo incêndio em setembro, estava instalada em um palacete imperial e havia completado 200 anos em junho -foi fundada por dom João 6º em 1818. Seu acervo, com mais de 20 milhões de itens, tinha perfil acadêmico e científico, com coleções focadas em paleontologia, antropologia e etnologia biológica. Menos de 1%, porém, estava exposto.

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