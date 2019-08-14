Glória Pires será Lola na nova versão de 'Éramos Seis'

14/08/2019 - Glória Pires vestida como Lola para a novela 'Éramos Seis' Crédito: Divulgação/ Globo

A clássica novela "Éramos Seis" voltará em sua quinta versão na tela da Globo. Com Glória Pires, 55, e Antonio Calloni, 57, encabeçando o elenco, a nova produção, que já começou a ser gravada, vai substituir "Órfãos da Terra" no horário das 18h.

Glória Pires até já apareceu vestida como Lola nas redes sociais da emissora, nesta terça-feira (13). A matriarca será casada com Júlio, interpretado por Antonio Caloni, e os dois serão pais de Nicolas Prattes, Giullia Buscacio, André Luiz Frambach e Danilo Mesquita.

O livro "Éramos Seis" foi adaptado pela primeira vez na TV brasileira na década de 1950, na Record TV. Também foi produzido duas vezes na TV Tupi e uma, a mais recente, no SBT. Essa é a primeira vez que a história passará na Globo, escrita por Ângela Chaves e dirigida por Carlos Araújo.