Glória Pires será Lola na nova versão de 'Éramos Seis'

A clássica novela "Éramos Seis" voltará em sua quinta versão na tela da Globo. Com Glória Pires, 55, e Antonio Calloni, 57, encabeçando o elenco, a nova produção, que já começou a ser gravada, vai substituir "Órfãos da Terra" no horário das 18h.
Glória Pires até já apareceu vestida como Lola nas redes sociais da emissora, nesta terça-feira (13). A matriarca será casada com Júlio, interpretado por Antonio Caloni, e os dois serão pais de Nicolas Prattes, Giullia Buscacio, André Luiz Frambach e Danilo Mesquita.
O livro "Éramos Seis" foi adaptado pela primeira vez na TV brasileira na década de 1950, na Record TV. Também foi produzido duas vezes na TV Tupi e uma, a mais recente, no SBT. Essa é a primeira vez que a história passará na Globo, escrita por Ângela Chaves e dirigida por Carlos Araújo.
A história se passa em torno da família de Lola, durante um período de grandes transformações sociais e comportamentais da sociedade, que vai dos anos 1910 aos anos de 1940. A previsão é que a nova versão comece no dia 30 de setembro.