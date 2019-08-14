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NOVELA

Glória Pires será Lola na nova versão de 'Éramos Seis'

Nova novela das 18h da Globo deve estrear em 30 de setembro

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 07:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2019 às 07:16
14/08/2019 - Glória Pires vestida como Lola para a novela 'Éramos Seis' Crédito: Divulgação/ Globo
A clássica novela "Éramos Seis" voltará em sua quinta versão na tela da Globo. Com Glória Pires, 55, e Antonio Calloni, 57, encabeçando o elenco, a nova produção, que já começou a ser gravada, vai substituir "Órfãos da Terra" no horário das 18h. 
> Gloria Pires deve receber mais de R$ 1 milhãode empresa de cosméticos
Glória Pires até já apareceu vestida como Lola nas redes sociais da emissora, nesta terça-feira (13). A matriarca será casada com Júlio, interpretado por Antonio Caloni, e os dois serão pais de Nicolas Prattes, Giullia Buscacio, André Luiz Frambach e Danilo Mesquita. 
O livro "Éramos Seis" foi adaptado pela primeira vez na TV brasileira na década de 1950, na Record TV. Também foi produzido duas vezes na TV Tupi e uma, a mais recente, no SBT. Essa é a primeira vez que a história passará na Globo, escrita por Ângela Chaves e dirigida por Carlos Araújo. 
A história se passa em torno da família de Lola, durante um período de grandes transformações sociais e comportamentais da sociedade, que vai dos anos 1910 aos anos de 1940. A previsão é que a nova versão comece no dia 30 de setembro. 

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