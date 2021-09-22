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Gloria Menezes aparece publicamente pela primeira vez após morte de Tarcísio

Atriz esteve em jantar com filhos e nora compartilhou momento nas redes sociais; confira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 set 2021 às 10:08

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 10:08

A atriz Glória Menezes, os filhos Tarcisinho e Maria Amélia
A atriz Glória Menezes, os filhos Tarcisinho e Maria Amélia Crédito: Instagram/@mocitafagundes_oficial
Gloria Menezes apareceu publicamente pela primeira vez após morte de Tarcísio Meira por covid-19 na noite da segunda-feira, 20. O jantar em família foi registrado por Mocita Fagundes, esposa de Tarcisinho.
"Família reunida, saímos para jantar com a rainha. E os dias vão se tornando menos tristes e mais leves. Hoje estou feliz. Foi um dia bom! O "time da Glória" segue na batalha por vitórias diárias. Que alento saber que o amor (realmente) cura", escreveu a nora da atriz.
Na foto, Gloria está sorridente ao lado dos filhos, Tarcisinho e Maria Amélia Brito, que estavam acompanhados também dos cônjuges.
Tarcísio Meira morreu em agosto em decorrência de complicações do coronavírus. A atriz também ficou internada, mas conseguiu se recuperar. Gloria Menezes está morando atualmente no Rio de Janeiro.

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