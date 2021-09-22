Gloria Menezes aparece publicamente pela primeira vez após morte de Tarcísio

A atriz Glória Menezes, os filhos Tarcisinho e Maria Amélia Crédito: Instagram/@mocitafagundes_oficial

Gloria Menezes apareceu publicamente pela primeira vez após morte de Tarcísio Meira por covid-19 na noite da segunda-feira, 20. O jantar em família foi registrado por Mocita Fagundes, esposa de Tarcisinho.

"Família reunida, saímos para jantar com a rainha. E os dias vão se tornando menos tristes e mais leves. Hoje estou feliz. Foi um dia bom! O "time da Glória" segue na batalha por vitórias diárias. Que alento saber que o amor (realmente) cura", escreveu a nora da atriz.

Na foto, Gloria está sorridente ao lado dos filhos, Tarcisinho e Maria Amélia Brito, que estavam acompanhados também dos cônjuges.