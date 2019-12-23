Globo reforma e reprisa 'O Auto da Compadecida' nos 20 anos da série

O Auto da Compadecida Crédito: Divulgação

Ao completar 20 anos, "O Auto da Compadecida", de Ariano Suassuna, foi remasterizada, ganhando ainda uma nova finalização do céu e nova abertura. Em celebração ao título, tratado como a minissérie de maior audiência da TV, "O Auto" acaba de chegar ao Globoplay e merecerá uma reprise na Globo a partir de 7 de janeiro, às 22h40, em quatro capítulos.

Para o diretor, o grande benefício de trazer a série de volta neste momento, além do seu valor artístico atemporal, é trazer à tona um Brasil real, hoje oprimido pelo Brasil oficial, como dizia Suassuna, citando Machado de Assis.

"A gente está vivendo muito no Brasil oficial, é só Brasília, quem vai ganhar a eleição, política, e o Brasil real está aí, com um bando de João Grilo e Chicó, que sobrevivem sem nenhuma assistência e quase não há mais ligação entre esses dois mundos. Eles não são proselitistas: o João Grilo (Matheus Nachtergaele) é absolutamente individualista, não faz nada para os outros, só que ele tem ética. É uma lição: você precisa comer, sobreviver e se virar. Então, é uma visão voltada para a direita e para a esquerda."

Arraes alerta ainda para a visão da religião no "Auto", contrária à igreja oficial. "O Ariano era protestante, convertido. No Auto, João Grilo fala com Nossa Senhora (Fernanda Montenegro) e com Jesus (Norton Nascimento)."

E há a questão dos maus patrões, vividos por Diogo Vilela e Denise Fraga, outro foco que rende holofotes nas discussões atuais. O elenco conta ainda com Rogério Cardoso, o padre, e Lima Duarte, o bispo.

"Não é uma comédia regional comum, é uma comédia que transcende a região e é muito engraçada, evidentemente", disse Arraes em entrevista à Folha de S.Paulo e ao UOL.

Invariavelmente paparicado por atores, roteiristas e críticos, Arraes diz que não gosta de revisitar suas obras e por isso se recusa a ver "O Auto" de cabo a rabo. "Fico achando que ou eu vou ser muito crítico e vou deprimir, ou eu vou achar que não consigo fazer melhor", diz.

Desta vez, só reviu imagens relacionadas ao céu porque surgiu a chance de fazer uma pós-produção que não era possível na época. "Eu tinha pesadelos de imaginar um céu de nuvens de fumaça no chão. Eu pensava e não vinha nada."

Agora, a primeira parte do céu foi uma modificação da igreja, como se o céu fosse não o céu de todo mundo, mas aquele céu do sertanejo: tiramos a igreja, as paredes, mas na igreja que virou céu tem também um céu, o céu do céu." Melhor é assistir.

"É muito doido fazer de novo 20 anos depois, é um negócio que não termina", diz.

A abertura nova, com forte remissão à arte bizantina, "conversa com esse céu", até para lembrar que Auto é um julgamento no céu, cenário que só estará presente nos últimos capítulos.

Morto em 2014, Suassuna teve a oportunidade de agradecer Arraes pelo resultado final, mas nem sempre a adaptação foi de seu agrado. "Ele brincava que se ele não gostasse ia ter uma vendeta entre os Arraes e os Sussunas porque era uma casa na frente da outra", lembra o diretor.

Foi a vizinhança que levou Arraes a confessar ao dono da casa da frente de se pai que seu sonho era levar para a tela aquela que é, na sua opinião, "a melhor comédia brasileira". "Vou guardar para você", prometeu o autor, pressionando Arraes a honrar o pedido. "Mas eu nem sei se eu vou realmente conseguir fazer", respondeu o diretor. "Não tem problema, é sua", insistiu.

"Um dia ele falou: 'fulano me pediu pra produzir 'O Auto' e eu disse que já era sua'. Demorei uns três anos, três anos e meio, para fazer".

Ao ver o primeiro planejamento para a adaptação, no entanto, acrescentando elementos de sua própria obra e itens de forte referência para suas histórias, como Molière e cordel, Suassuna reagiu: "Eu autorizo que você pegue qualquer coisa minha, mas não quero que você pegue coisas dos outros." "Eu falei: 'Ariano, olha , eu tenho que triplicar o tamanho da peça, a peça é incrível, ainda enxuguei muito porque teatro é outra coisa, a trama da peça está toda lá, mas para a série, precisaríamos de mais'. Gelei, e ele falou: 'então, faça como você quiser'".

Dali até a estreia, os dois não mais se falaram. Depois, Arraes soube, pelos familiares de Suassuna, que o escritor viu o primeiro capítulo sozinho. Depois, passou a aceitar mais alguns familiares na sala, e, no último episódio, já havia uma festa em volta da televisão.