Globo faz investimento milionário e inaugura 3 estúdios; fotos

Crédito: Globo/Divulgação

Globo dá início a uma nova era na gestão e produção do entretenimento com a inauguração de três novos estúdios, no Estúdios Globo. Em uma área construída de 26 mil metros quadrados, o projeto foi desenvolvido a partir de um novo conceito de produção, que aproxima a dramaturgia das grandes produções internacionais e reúne o que há de mais moderno e avançado na indústria audiovisual do mundo. Qual a fronteira da criatividade e da inovação? Onde estão os melhores talentos não há limites. Adá início a uma nova era na gestão e produção do entretenimento com a inauguração de, no Rio de Janeiro , ampliando o maior complexo de produção de conteúdo da América Latina  os. Em uma área construída de 26 mil metros quadrados, o projeto foi desenvolvido a partir de um novo conceito de produção, que aproxima a dramaturgia das grandes produções internacionais e reúne o que há de mais moderno e avançado na indústria audiovisual do mundo.

Vem conhecer o nosso novo espaço de criatividade, talento, inspiração, inovação e possibilidades infinitas! #GloboMG4 #OFuturoéInfinito pic.twitter.com/4b0P6Tgqt0 — Globo (@RedeGlobo) August 8, 2019

A inauguração do complexo aconteceu nesta quinta-feira (8), quando os Estúdios Globo passam a ocupar uma área total de 1,73 milhão de metros quadrados, com 13 estúdios de gravação que totalizam 12,5 mil metros quadrados, ampliando a sua capacidade de produção de novelas, séries, minisséries, realities, programas de humor e variedades.

Nessa era de transformações que vivemos, não há quem na indústria de mídia não prenda a respiração diante do que vem pela frente. Alguns se amedrontam e ficam paralisados. Outros seguem adiante, mas como se estivessem de olhos fechados. A tradição do Grupo Globo, em toda a sua existência e diante de todas as revoluções que enfrentou, foi sempre outra: acolher o novo com otimismo e coragem, tendo como propulsor a reunião dos melhores talentos, a aposta enfática na qualidade e a atitude de dar os passos com a urgência que a situação requer, mas com a responsabilidade que o desejo de progredir exige, declara Roberto Irineu Marinho, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, na solenidade oficial de inauguração realizada nesta manhã (8), em que também estiveram presentes os acionistas João Roberto Marinho e José Roberto Marinho, seus familiares, além de elenco e executivos das empresas Globo.

Todo estúdio é um corpo.



E o corpo é a casa da alma.



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Entre pesquisas e obras, o projeto levou cinco anos para ser concluído. Em um investimento de mais de R$ 200 milhões, as novas instalações são uma comunhão do que há de melhor na indústria audiovisual com a expertise Globo, que desenvolveu, in house, soluções inovadoras no mercado mundial. O redesenho de processos de gestão e produção, aliados aos novos padrões de tecnologia, pretendem trazer maior flexibilidade para a produção de conteúdo da Globo.

Eu vi a emoção e o sonho nos olhos das pessoas que estavam fazendo isto aqui. E é isso que a gente é: nós somos pessoas que construímos sonhos. Sonhos que geram experiências emocionais em outras pessoas. Porque essas empresas trabalham com sonho, trabalham com emoção. E, no nosso negócio, sem sonho e sem emoção, a gente não anda. Eu queria fazer uma homenagem às pessoas que fizeram isso aqui, às pessoas que estão fazendo esses sonhos todos os dias, e dizer que a vista que a gente tem depende da montanha que a gente sobe. E a Globo não tem medo de altura, afirma Jorge Nóbrega, presidente executivo do Grupo Globo.

A ampliação dos Estúdios Globo é considerada uma conquista não só da empresa, mas da cultura brasileira . Em um complexo que já conta com produção média anual de cerca de 3.000 horas de entretenimento, os estúdios possibilitarão à Globo ampliar ainda mais a sua capacidade de produção, trazendo novas as possibilidades para o desenvolvimento de seus talentos.

TECNOLOGIA

Os estúdios foram dotados de equipamentos wireless, eliminando os cabos de câmeras e microfones, o que garante maior mobilidade nas gravações, além de um set mais limpo. De olho no futuro, os três novos estúdios nasceram habilitados para os formatos 4K e 4K HDR  que oferece quatro vezes mais resolução do que o Full HD aliado às qualidades do High Dynamic Range, que com maior variação da latitude de cores traz imagens mais vivas e melhores níveis de contraste. Além da percepção de qualidade e da experiência mais imersiva, a produção em altíssima resolução facilita o trabalho de pós-produção e prepara a empresa para as tecnologias que ainda virão.

O novo complexo, o Módulo de Gravação 4 - MG4, dos Estúdios Globo Crédito: Globo/Divulgação

OS ESTÚDIOS GLOBO EM NÚMEROS

· Área total do complexo: 1,73 milhão de metros quadrados

· Área total construída do complexo, após os novos estúdios: 192 mil m²

· 13 estúdios de gravação totalizando 12,5 mil metros quadrados

· Até 15 mil pessoas circulando por dia

MG4, O NOVO COMPLEXO

· 3 novos estúdios, de 1.500 m² cada um, totalizando 4.500 m² de área últil

· 26 mil m² de área construída.

· Gleba cenográfica (área externa para gravação integrada) de 4mil m²

· Portas acústicas de 8X6m

· Projeto de 5 anos

· Média de 500 profissionais envolvidos por mês

· 700 empregos diretos gerados durante o período das obras

· 14 mil novas mudas replantadas

· 2 fossos de 70m² cada