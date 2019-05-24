Globo exibe beijo gay no dia em que STF criminaliza homofobia

No seriado, exibido pela TV Globo, Kleber, personagem de Kelner, e Décio, de Bruno, são paciente e médico. "Está de plantão ou foi liberado?", pergunta Kleber. E o médico responde: "Você parece um cara legal, mas é o meu paciente. Existe um código de ética médica que eu tenho que seguir. Me desculpa", diz. É nesse instante que o beijo acontece.