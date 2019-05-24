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"Sob Pressão"

Globo exibe beijo gay no dia em que STF criminaliza homofobia

Beijo foi exibido em cena de "Sob Pressão"

Publicado em 

24 mai 2019 às 13:39

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 13:39

Crédito: TV Globo/Reprodução
Um beijo gay para além do "selinho". Foi assim que internautas analisaram a cena protagonizada pelos atores Kelner Macêdo e Bruno Garcia no episódio de Sob Pressão desta quinta-feira, 23.
> Ator da Globo é visto aos beijos com rapaz em bloco de carnaval
No seriado, exibido pela TV Globo, Kleber, personagem de Kelner, e Décio, de Bruno, são paciente e médico. "Está de plantão ou foi liberado?", pergunta Kleber. E o médico responde: "Você parece um cara legal, mas é o meu paciente. Existe um código de ética médica que eu tenho que seguir. Me desculpa", diz. É nesse instante que o beijo acontece.
> "Malhação" exibe primeiro beijo gay entre dois garotos
Nesta quinta-feira, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela criminalização da homofobia no Brasil. Seis dos 11 magistrados também votaram pela equiparação da prática da homofobia ao crime de racismo.
> Maioria do STF julga que homofobia é crime
Nas redes sociais, internautas repercutiram a cena exibida pela TV Globo no dia da decisão do Supremo. "O beijo foi exibido justamente no dia que a LGBTfobia foi criminalizada. Obrigado pelos refrescos, Globo", escreveu um seguidor no Twitter. "Beijo gay na Globo, a família tradicional pira (risos)", comentou outro.

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