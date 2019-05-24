Globo exibe beijo gay no dia em que STF criminaliza homofobia

Um beijo gay para além do "selinho". Foi assim que internautas analisaram a cena protagonizada pelos atores Kelner Macêdo e Bruno Garcia no episódio de Sob Pressão desta quinta-feira, 23.
No seriado, exibido pela TV Globo, Kleber, personagem de Kelner, e Décio, de Bruno, são paciente e médico. "Está de plantão ou foi liberado?", pergunta Kleber. E o médico responde: "Você parece um cara legal, mas é o meu paciente. Existe um código de ética médica que eu tenho que seguir. Me desculpa", diz. É nesse instante que o beijo acontece.
Nas redes sociais, internautas repercutiram a cena exibida pela TV Globo no dia da decisão do Supremo. "O beijo foi exibido justamente no dia que a LGBTfobia foi criminalizada. Obrigado pelos refrescos, Globo", escreveu um seguidor no Twitter. "Beijo gay na Globo, a família tradicional pira (risos)", comentou outro.