TELEVISÃO

Globo compra o direito de exibição de Chaves e Chapolin

Humorístico será exibido no Multishow, com direito a novos episódios
Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 17:34

Chaves será exibido pelo Multishow Crédito: Divulgação
2018 já chega com uma bomba no mundo da TV. O Grupo Globo, por meio da Globosat, comprou os direitos de exibição das séries Chaves e Chapolin. Segundo o colunista Paulo Pacheco, o acordo firmado com a Televisa e com o Grupo Chespirito aconteceu nesta terça-feira (30).
A Globosat convidou os fãs das séries para a sua sede, no Rio de Janeiro, e apresentou o projeto em um evento. O público ficou surpreso com a novidade, que havia sido noticiada em primeira mão pelo Fórum Chaves.
Porém, os seriados não deixarão de ser exibidos no SBT. Segundo o perfil do Fórum Chaves no Twitter, o acordo é apenas para a TV Paga. Assim, o seriado será exibido no canal pago Multishow. "Chaves NÃO saiu do SBT, nem deve sair tão cedo. A exibição no Multishow será na TV paga, assim como aconteceu quando passaram no Cartoon Network, TBS etc", postou o perfil @ForumChaves.
O site da Agência Nacional do Cinema (Ancine) confirmou que a empresa comprou 273 episódios de Chaves e 250 de Chapolin, além de alguns inéditos no Brasil. Foram registrados 117 episódios de Chaves e 127 de Chapolin.
O Multishow ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto e o SBT - uma das únicas empresas no Brasil detentora dos direitos - se mostrou surpreso com a informação.
 

